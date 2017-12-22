Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT, что считает "абсолютным" и "вселенским злом" в рунете.
"Роскомнадзор следит за тем, чтобы в рунете отсутствовала запрещенная информация, к которой, по моему мнению, относятся абсолютное зло, такое как детская порнография, пропаганда суицида, употребления наркотиков, и вселенское зло — экстремизм и терроризм", — заявил Жаров.
При этом он не уточнил, что, по его мнению, злее — абсолютное или вселенское зло. Чтобы понять, хуже ли, к примеру, детская порнография экстремизма или лучше.
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