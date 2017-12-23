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Ученые создали "жидкий презерватив", который нужно втирать

, ИА "Амител"
Новый контрацептив содержит два синтетических гормона: тестостерон и стероидный женский прогестин

Фото: invisiblebra.ru

Весной 2018 года в США пройдут испытания нового мужского гормонального контрацептива. Гель протестируют более чем на 400 мужчинах, сообщает LIFE со ссылкой на издание MIT Technology Review.

На данный момент основными средствами контрацепции для мужчин являются классические презервативы и вазэктомия (операция по удалению или перевязке семенных каналов). В первом варианте есть определенные риски, связанные с качеством изделия и банальной неосторожностью. Вазэктомия — слишком радикальный метод, так как восстановление репродуктивной функции после этого возможно далеко не всегда.

Новое вещество будет втираться в предплечье. Разработчики отследят реакцию испытуемых на компоненты геля. Ученые рассчитывают, что средство позволит заморозить активность сперматозоидов на 72 часа.

"Для этого нужно не так много усилий. Надо просто помнить о том, что использовать его необходимо ежедневно", — рассказала Диана Блит, директор программы развития контрацепции в Национальном институте здоровья детей и развития человека, входящем в состав Национального института здоровья.

Ранее новый контрацептив уже был успешно испытан на кроликах и показал эффективность и обратимость на 100%.

Исследователи сообщают, что у нового метода есть множество преимуществ. Во-первых, мужчины смогут сами контролировать возможность зачатия ребенка, а во-вторых, некоторые женщины не могут использовать контрацептивы по медицинским показаниям, и препарат станет выходом для таких пар.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.12.2017 00:53
- гость -

амик верните старый формат и вы удивитесь как стало много зрителей

0  0
23.12.2017 03:12
Люблю

Новость гадкая.

0  0
23.12.2017 04:33
Люблю Барнаул

Во время поста писать такие статьи грешно. В пост не должно думать тело о плотских утехах. И коитус допустим только для продолжения рода. Такие статьи оскорбление для христиан. Богу надо молиться об укрощении телесных и душевных страстей. А ваше умное издание опускается до таких новостей. Напишите вначале статьи хоть то, что извиняетесь, если это обидеть может кого-то. Мне уже ща 90 лет. И все дети зачаты были не в постные дни. И только занимались именно продолжением рода

0  0
23.12.2017 08:53
- гость -

феминистки не допустят этого, чтобы мужики это контролировали сами, а как же залет "расчету" в нужной ситуации?

0  0
23.12.2017 09:00
- гость -

Ранее новый контрацептив уже был успешно испытан на кроликах и показал эффективность и обратимость на 100%. Я не знала что кролики и мужчины гормонально идентичны, хаха

0  0
23.12.2017 09:01
- гость -

После этих гормонов у мужчин вырастет грудь и рога ))

0  0
23.12.2017 09:07
- гость -

А где у кролика предплечье?

0  0
23.12.2017 12:40
- гость -

Ты втираешь в предплечье мне какую-то дичь

0  0
23.12.2017 14:16
Гы-Гы

По моему, они изобрели жидкую женщину. Втирать прямо в пенис.

0  0
23.12.2017 15:29
Абориген

Сегодня день Карачуна. С каких это пор его стали оскорблять людские утехи?

0  0
23.12.2017 16:23
Лена

Все правильно.Зачатие ребенка и рождение надо планировать.Мужчин многих хорошо
захомутали вот такими нежданчиками.

0  0
23.12.2017 16:46
- гость -

Не занимайтесь этим, ну, о чём в пост нельзя говорить и никто хомутать вас не будет. А грешите, так будьте добры отвечать.

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