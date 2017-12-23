Весной 2018 года в США пройдут испытания нового мужского гормонального контрацептива. Гель протестируют более чем на 400 мужчинах, сообщает LIFE со ссылкой на издание MIT Technology Review.
На данный момент основными средствами контрацепции для мужчин являются классические презервативы и вазэктомия (операция по удалению или перевязке семенных каналов). В первом варианте есть определенные риски, связанные с качеством изделия и банальной неосторожностью. Вазэктомия — слишком радикальный метод, так как восстановление репродуктивной функции после этого возможно далеко не всегда.
Новое вещество будет втираться в предплечье. Разработчики отследят реакцию испытуемых на компоненты геля. Ученые рассчитывают, что средство позволит заморозить активность сперматозоидов на 72 часа.
"Для этого нужно не так много усилий. Надо просто помнить о том, что использовать его необходимо ежедневно", — рассказала Диана Блит, директор программы развития контрацепции в Национальном институте здоровья детей и развития человека, входящем в состав Национального института здоровья.
Ранее новый контрацептив уже был успешно испытан на кроликах и показал эффективность и обратимость на 100%.
Исследователи сообщают, что у нового метода есть множество преимуществ. Во-первых, мужчины смогут сами контролировать возможность зачатия ребенка, а во-вторых, некоторые женщины не могут использовать контрацептивы по медицинским показаниям, и препарат станет выходом для таких пар.
Комментарии
амик верните старый формат и вы удивитесь как стало много зрителей
Новость гадкая.
Во время поста писать такие статьи грешно. В пост не должно думать тело о плотских утехах. И коитус допустим только для продолжения рода. Такие статьи оскорбление для христиан. Богу надо молиться об укрощении телесных и душевных страстей. А ваше умное издание опускается до таких новостей. Напишите вначале статьи хоть то, что извиняетесь, если это обидеть может кого-то. Мне уже ща 90 лет. И все дети зачаты были не в постные дни. И только занимались именно продолжением рода
феминистки не допустят этого, чтобы мужики это контролировали сами, а как же залет "расчету" в нужной ситуации?
Ранее новый контрацептив уже был успешно испытан на кроликах и показал эффективность и обратимость на 100%. Я не знала что кролики и мужчины гормонально идентичны, хаха
После этих гормонов у мужчин вырастет грудь и рога ))
А где у кролика предплечье?
Ты втираешь в предплечье мне какую-то дичь
По моему, они изобрели жидкую женщину. Втирать прямо в пенис.
Сегодня день Карачуна. С каких это пор его стали оскорблять людские утехи?
Все правильно.Зачатие ребенка и рождение надо планировать.Мужчин многих хорошо
захомутали вот такими нежданчиками.
Не занимайтесь этим, ну, о чём в пост нельзя говорить и никто хомутать вас не будет. А грешите, так будьте добры отвечать.