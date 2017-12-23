Медведев представит реализацию предвыборной программы "Единой России"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая на XVII съезде партии "Единая Россия" в пятницу, 22 декабря, заявил, что итоги реализации предвыборной программы партии будут представлены в субботу, пишет "Парламентская газета".
"О том, как идет реализация программы в целом, я буду говорить завтра", — сказал Медведев.
По его словам, на съезде должны быть приняты конкретные решения и выдвинуты предложения о том, как они будут реализовываться.
Медведев добавил, что кабмин, депутаты Госдумы и региональные заксобрания могли бы воспользоваться этими идеями в работе в предстоящем году.
Комментарии
Хорошо сказал, молодец!
Хорошо сказал, молодец!
Сменить весь кабинет министров хочет предложить, вот молодец.
А почему бы не отчитаться о выполнении предыдущей программы.
Суров, решителен, инициативен. Заслуживает уважения и благодарности от нас простых россиян. Если бы не он Премьером - очень тяжело бы пришлось России.
айфончика нового не досталось. чет хмурый какой.
Что, бизнеспрограмму универсальную напишет для всех нас или просто пошлёт туда?