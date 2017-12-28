Выглядеть стильно и красиво хотят все, особенно в преддверии новогодних праздников. И для того, чтобы найти фирменную брендовую одежду, которая сделает образ неотразимым, не обязательно совершать длительные походы по разным салонам города. Качественные модели известных мировых торговых марок теперь можно найти в одном месте. Сеть магазинов стоковой и секонд-хенд одежды "Евростиль" предлагает огромный ассортимент по невероятно низким ценам.
Теперь это реально – покупать модную одежду высокого качества прямо из Европы и при этом не переплачивать. В "Евростиле" выбрать что-то наиболее подходящее может даже самый взыскательный покупатель. Огромный спектр товаров не оставит никого равнодушным: здесь представлено все от нижней до верхней одежды, включая роскошные шубы из натурального меха. А еще аксессуары, повседневные и вечерние сумки, обувь, кожгалантерея, носки, домашний текстиль, пижамы, классические и вечерние платья, костюмы для взрослых и детей для вечеринок и многое другое. Для покупателей представлены большие размерные ряды и большой выбор моделей любого типа.
В магазине можно одеваться всей семьей – найдется все для женщин, мужчин и детей с рождения. А отзывчивый и приветливый персонал поможет подобрать нужную модель для человека любого возраста.
"Евростиль" — это большой светлый торговый зал с длинными рядами. Уютная атмосфера дает возможность расслабиться и с удовольствием выбрать для себя или своих близких ультрамодную, современную и, что важно, качественную обновку по весьма приятной цене.
Стоковая одежда – это всегда выгодно, модно, удобно, ярко и красиво. Все модели поступают из Европы напрямую со складов поставщиков, что позволяет предложить покупателям низкие цены и большой выбор. Скидки порой доходят до 90%, за что стоковые магазины на сегодняшний день заслуженно приобрели уже тысячи преданных поклонников. Кроме того, секонд-хенд товар, поступающий на реализацию, также представляет собой исключительно качественные и отличные вещи.
Возможность серьезно сэкономить, приобретая вещи известных торговых марок, теперь имеют и барнаульцы, а также гости краевой столицы. Вещи, которые раньше можно было найти лишь за границей в монобрендовых магазинах, элитных бутиках или крупных торговых центрах, теперь доступны в нашем городе. Приходите и выбирайте лучшее для себя и своей семьи!
Сеть магазинов "Евростиль":
г. Барнаул, пр. Ленина, 155а — цокольный этаж
ул. Попова, 139 — 2 этаж
ул. Георгия Исакова, 260Б — 2 этаж
пр. Красноармейский, 61
г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 24а — 1 этаж
Комментарии
На Алиэкспрессе.
О! мой любимый отдел
Девушка хороша)
обязательно зайду)))
Я уже была в этом магазине, на самом деле, сначала сомневалась, но потом когда померила и набрала вещей, ни о чем не пожалела. Советую, все то же самое, что и в брендовых магазинах, только раз в 5 дешевле) Супер
мне очень нравится, все там одеваемся, и сумки и обувь, а недавно и шубы привезли
можете для деревни пояснить, что значит стоковая одежда?
ну там есть такой ряд вещей например от 42 до 50 все новые вещи одного фасона - футболки допустим, новые есть с бирками
вау!!! новые с бирками!!!! офигеть !!!!
хааааааа
ну и не верьте, нам больше достанется
да ради бога....ха
28.12.2017 13:08
- гость -
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Стоковая одежда - новая одежда позапрошлогодних сезонов. Распродается в европейских магазинах с большим дисконтом, выбор размеров, как правило, невелик.