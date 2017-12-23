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Новости

МОК отстранил 11 российских спортсменов от участия в Олимпиадах

, ИА "Амител"
Решение на основании доклада независимой экспертной комиссии

Фото: emigrados.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить от участия в Олимпиадах 11 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил в период Олимпиады 2014 года, говорится в сообщении на сайте МОК.

Ограничения распространяются на конькобежцев Ивана Скобрева и Артема Кузнецова, саночников Татьяну Иванову и Альберта Демченко, лыжников Никиту Крюкова, Александра Бессмертного и Наталью Матвееву, бобслеистов Людмилу Удобкину и Максима Белугина, хоккеисток Татьяну Бурину и Анну Щукину.

МОК приняло решение на основании доклада независимой экспертной комиссии под руководством Дэниса Освальда.

Организация также аннулировала результаты дисквалифицированных спортсменов на зимних Играх 2014 года, а также лишила саночников Демченко и Иванову серебряных медалей соревнований.

По трем из 46 рассмотренным делам российских атлетов вынесены оправдательные заключения.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК должна принять решения по делам саночника Демченко и лыжника Крюкова до 25 декабря.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.12.2017 06:03
- гость -

Вытирание ног продолжается. Чести и гордости отказаться от выступлений под предательским флагом не хватило, получайте по полной. Ещё больше достанется тем, кого всё-таки допустят.К этому вы "всю жизнь готовились"?

0  0
23.12.2017 08:54
- гость -

Да уж. Никакие унижения не могут отбить желания посоревноваться у наших спортсменов.

0  0
23.12.2017 09:47
- гость -

Хоккеисты грамотно съехали. Мол не будут без флага выступать. После заявления НХЛ о том, что не будет приостанавливать плейофф ради олимпиады.

0  0
23.12.2017 11:29
- гость -

Долго нам еще будет икаться этот позор с допингом. Но, ничего, главное сделать правильный вывод, исправиться и не повторять больше подобного беззакония.

0  0
23.12.2017 11:43
- гость -

23.12.2017 08:54
- гость -
Да уж. Никакие унижения не могут отбить желания посоревноваться у наших спортсменов.

Да уж. Плюют в лицо, а им лишь бы на олимпиаду. Всю жизнь положить, терпеть унижения, чтобы туда пустили. И там унижать будут, проверять и докапываться больше, чем к другим. Уже организовали бы другую олимпиаду.

0  0
23.12.2017 12:00
- гость -

да! игры доброй воли с друзьями мугабой асадом ыном мадурой и кастро- всех порвали бы!

0  0
23.12.2017 12:30
АВфанасий

НЕ ПРОДАВАЙТЕ РОДИНУ, РЕБЯТА!
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Всё в мире переменчиво и тленно.
Настало время и «пяти колец». Забыты идеалы Кубертэна.
Повсюду правит Золотой Телец.
Как в балагане, на дешёвой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда – всё едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом, напротив – шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав чёрной грязью – за глаза.
У них в руках – краплёная колода
А в каждом рукаве – по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени «Россия» сводит скулы,
И бешеная капает слюна.
Вновь побеждает «избранная раса», Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.
У «избранных» есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Всё, как всегда! О чём тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану
Здесь унижают Родину мою. (Константин Фролов-Крымский)

0  0
23.12.2017 13:08
- гость -

12:30 , сколько лживого пафоса а пользу моченосцев!
Константин Фролов-Крымский - это творческий псевдоним Виталия Мутко?
"Идеалы Кубертена" и "честь Державы" - вещи несовместимые.
Вопли шулера, пойманного за руку.
Ещё и тех, кто не пришёл с войны приплёл шкура.
"Кофелёк, кофелёк... Какой кофелёк?"(с) - вот кого вы мне напоминаете.

0  0
23.12.2017 14:24
22

Если уж честно говорить, то у человеческого организма есть пределы и выше определенной планки не прыгнешь и быстрее не пробежишь без применения химии. Пределы организма в спорте были достигнуты в 1970-х. Все что дальше - это работа биохиимков. Соответственно это надо признать и официально допинги разрешить, закрыв все эти ВАДы, либо прикрыть профессиональный спорт как класс, так как уже неинтересно

0  0
23.12.2017 14:24
гость

Хорошо, что Вы не моченосец, сразу сливаете.

0  0
23.12.2017 15:17
Вася Пупкин

Мутили - мутили, да не вымутили!

0  0
23.12.2017 15:34
- гость -

Уже сейчас молодежь наша спортсмены ради славы и денег готовы отказаться от флага, гимна, герба. А что будет через 6 лет???

0  0
23.12.2017 16:37
- гость -

Пусть едут исключительно за свои деньги. Нет флага, значит вы не наши. Удачи!

0  0
23.12.2017 17:16
- гость -

Ну чего расшумелись - Путин уже все решил и хлопцы поедут за наш счет - это тоже он решил. Пора уже уяснить - здесь патриотизм заканчивается, ибо хлопцу не безразлично мнение мировой общественности и от точно знает, кто и зачем назначил Родченкова...

0  0
23.12.2017 18:07
- гость -

23.12.2017 12:30
АВфанасий

Родину за которую деды головы сложили, без единого выстрела сдали миллерам,вротенбеергам, сечинам, абрамовичам,,, И.Т.П.

0  0
23.12.2017 19:37
- гость -

Родину за которую деды головы сложили, без единого выстрела сдали миллерам,вротенбеергам, сечинам, абрамовичам,,, И.Т.П.

А кому вы Родину сейчас готовы сдать? Деды бы под белым флагом и в белой форме не пошли... Ну или в белых масхалатах с ППШ наперевес. Вас такая ситуация тоже не устроит?

0  0
23.12.2017 19:43
- гость -

Сталин бы смог принять решение. Интересно, в какую сторону отправились бы те спортсмены, на юг или на север, причём, вместе с вовой?

0  0
23.12.2017 20:01
- гость -

А кому вы Родину сейчас готовы сдать? Деды бы под белым флагом и в белой форме не пошли... Ну или в белых масхалатах с ППШ наперевес. Вас такая ситуация тоже не устроит?

Деды бы и под трмколором бы не пошли...
А сдавать уже не чего

0  0
23.12.2017 21:02
- гость -

Родина тебя не забудет, но и не вспомнит про тебя
Весь детский спорт (за Уральским хребтом) за счёт родителей, а сейчас какая то шняга спортсменам про флаг и Родину поёт

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