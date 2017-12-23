Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил ученик 10-го класса казанской гимназии Амилю Нуруллину, который написал ему письмо с предложениями по развитию городской среды и татарского языка, на один день стать его помощником, пишет "Татар-информ".
Школьник побывал на еженедельном аппаратном совещании. Минниханов познакомил руководителей министерств и ведомств республики со своим новым помощником. Затем глава они побывали на строительстве нефтеперерабатывающего комплекса и ознакомились с проектом установки гидроочистки дизельного топлива и керосина.
Также глава республики с временным помощником посетили Нижнекамск и Альметьевск, участвовали в заседании совета директоров ПАО "Татнефть".
На встрече с журналистами Рустам Минниханов пообещал Амилю Нуруллину быть его доверенным лицом на выборах главы республики: "Но если бы я на твоем месте был, я бы никогда Президентом не стал. Я бы стал каким-нибудь директором большой компании. Все равно, когда ты управляешь чем-то конкретным, это проще. Когда ты управляешь большим хозяйством и четко не понимаешь, что откуда свалится… Но я в тебе вижу моего преемника, я буду твоим доверенным лицом".
Журналисты спросили школьника, не передумал ли он быть главой республики, увидев его рабочие будни. Амиль ответил, что только еще больше захотел.
Комментарии