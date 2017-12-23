Командующий морскими пехотинцами США в Норвегии Роберт Неллер предупредил военнослужащих о том, что в регионе скоро может начаться "огромная драка", пишет "Парламентская газета" со ссылкой на портал Military.com.
Неллер не исключил, что его подчиненные будут вскоре передислоцированы, а американское присутствие в регионе — расширено.
"Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе", — сказал американский генерал.
По его словам, в ближайшее время в центре событий окажутся Россия и Тихоокеанский регион.
"Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают — как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь триста морпехов; мы могли бы увеличить это число до трех тысяч за одну ночь", — подчеркнул Неллер.
Ранее США опубликовали текст новой редакции Стратегии национальной безопасности, в которой Россия названа одной из их главных угроз.
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Ну вообще