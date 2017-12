Дизайнер из Калифорнии Блейк Паттерсон выпустил коллекцию одежды, посвященную президенту России Владимиру Путину, сообщают "Вести".

Как отмечается, свое вдохновение дизайнер нашел "в своем уважении к российскому президенту". Предметы гардероба украшают несколько различных надписей, в частности "Путин любит тебя" (Putin loves you), а также изображение самого Путина. В этом слогане дизайнер стилизовал написание имени российского президента под старославянский шрифт.

Есть в коллекции и две майки с актуальными рождественскими принтами. Текст на одной "Рождество взломали. Русские сделали это снова" (Christmas is hacked. Russians did it again), на другой — "Рождество взломали. Подарки для всех" (Christmas is hacked. Gifts for everybody).

По словам автора, дата запуска коллекции не случайна: так как Рождество — это идеальное время, чтобы успокоиться и подумать об объединении и мире.

Паттерсон известен как участник реалити-шоу "Проект Подиум", которое выходит на американском телевидении более 10 лет.