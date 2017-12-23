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СМИ: Трамп собирается одобрить поставки противотанкового оружия на Украину

, ИА "Амител"
Источники в Госдепе уточняют, что речь идет о предоставлении Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов

Фото: vladtime.ru

Американский лидер Дональд Трамп планирует одобрить поставки властям Украины противотанкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский канал ABC.

Сразу четыре источника в Госдепе сообщили, что предполагается, в частности, предоставление Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов. Кроме этого, украинская сторона получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы. По данным канала, в указанную партию "могут включить комплексы Javelin американского производства".

В случае одобрения плана президентом, он поступит на рассмотрение в Конгресс Штатов. У законодателей будет на это 30 дней. Ранее многие республиканцы уже высказались в поддержку такого шага.

Представители американской администрации ситуацию пока не комментируют. "Сейчас нам объявить нечего", — цитирует канал комментарий официального представителя Совета нацбезопасности при Белом доме Марка Раймонди. В Белом доме и Госдепе на запросы агентства о предоставлении комментариев пока не дали ответ.

ТАСС напоминает, что ранее СМИ писали о том, что Госдеп предоставил частной фирме лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 млн. Позже во внешнеполитическом ведомстве подтвердили выдачу разрешения на коммерческие поставки Киеву оружия, сделанного компаниями США. Представитель Госдепа тогда подчеркивал, что политика Америки "никогда не ограничивала такие коммерческие продажи".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2017 09:29
- гость -

Надо бы тоже вооружить арабов или палестинцев, желающих отблагодарить америку за арабскую весну.

0  0
23.12.2017 09:39
- гость -

Ну это не наступательное вооружение, чего его бояться

0  0
23.12.2017 10:56
- гость -

нацики донбасс ежедневно расстреливают оборонительным оружием, верить нельзя хохлам

0  0
23.12.2017 11:16
- гость -

Наших танков там нет. Нам нечего переживать. Это внутреннее дело Украины бить бандитов на своей территории. У нас в Чечне все закончилось победой законной власти.

0  0
23.12.2017 11:28
- гость -

23.12.2017 11:16
- гость -
может вам вернуться на родину? что вы тут делаете?

0  0
23.12.2017 11:44
- гость -


23.12.2017 11:28
- гость -

Пытаться тролить меня - бесполезно. Я у себя на Родине - в России. И когда надо защищал ее с оружием в руках. Так понятно?

0  0
23.12.2017 12:13
- гость -

23.12.2017 11:44
- гость -

23.12.2017 11:28
- гость -

Пытаться тролить меня - бесполезно. Я у себя на Родине - в России. И когда надо защищал ее с оружием в руках. Так понятно?

Участник Великой Отечественной войны?

0  0
23.12.2017 12:14
- гость -

Лучший способ борьбы с колорадским жуком - экологически безопасный ручной сбор вредителя. Его применяют на небольших участках, лучше в солнечную погоду. Но даже в этом случае от огородника потребуется очень много времени. Взрослых жуков, личинки, яйцекладку собирают и уничтожают (давят, помещают в керосин или крепкий соляной раствор, сжигают). Особенно тщательно при этом осматривают листочки картофеля с обратной стороны, именно там самки откладывают яйца, там же живут молодые личинки.

0  0
23.12.2017 12:17
- гость -

Похоже, что путинских "отпускников" и " трактористов" ждёт обратный
путь с Украины на Родину в пластиковых пакетах

0  0
23.12.2017 12:22
- гость -

23.12.2017 12:13
- гость -

Участник Великой Отечественной войны?

Вы ту страну за палку колбасы продали. Теперь даже красного знамени на 9 мая не увидишь.

0  0
23.12.2017 12:29
- гость -

обама ЧMO, трампнаш - Конгресс уже дважды принимал решение о предоставлении Киеву летального оружия, но вопрос блокировал президент. Данный пункт даже пришлось исключить из военного бюджета США на 2016 год, потому что Обама отказался подписывать его в таком виде.

0  0
23.12.2017 12:48
- гость -

"Похоже, что путинских "отпускников" и " трактористов" ждёт обратный
путь с Украины на Родину в пластиковых пакетах"
----------
Оружие не противотракторное, а противотанковое. "Трактористам" нечего бояться))

0  0
23.12.2017 13:17
- гость -


23.12.2017 12:13
- гость -

Для Вас - да. В смысле - Второй мировой, как определено мировой историей.

0  0
23.12.2017 13:25
- гость -

23.12.2017 13:17
- гость -

23.12.2017 12:13
- гость -

Для Вас - да. В смысле - Второй мировой, как определено мировой историей.

Компьютером овладели смотрю, дедуля, гинко-билобу пьёте?

0  0
23.12.2017 13:36
- гость -


23.12.2017 13:25
- гость -

Россия - страна равных возможностей. Чему Вы удивляетесь? Не смотрите понапрасну, мы "дедули", эту страну подняли с колен, чего и Вам желаем. Продолжаете приумножать богатство России. С моей пенсией не только на аупад и гинко-билобу хватает, но и по миру поездить посмотреть денюжкаф хватает.

0  0
23.12.2017 13:41
Коренной житель АК

Для кремля это урок. Будет знать как поддерживать политических отморозков ХА-ХА.

0  0
23.12.2017 13:47
- гость -

23.12.2017 13:36
- гость -

23.12.2017 13:25
- гость -

Россия - страна равных возможностей. Чему Вы удивляетесь? Не смотрите понапрасну, мы "дедули", эту страну подняли с колен, чего и Вам желаем. Продолжаете приумножать богатство России. С моей пенсией не только на аупад и гинко-билобу хватает, но и по миру поездить посмотреть денюжкаф хватает.

Ну дедули страну действительно защищали и поднимали, а вы вот только всякую ерунду строчить с пропуканного дивана и можете

0  0
23.12.2017 13:57
- гость -


23.12.2017 13:47
- гость -

Вы определитесь с претензиями. Вас никто на уважаемом АМИКе не держит. Или пишите по сабжу.

0  0
23.12.2017 14:16
- гость -

Ну дедули страну действительно защищали и поднимали, а вы вот только всякую ерунду строчить с пропуканного дивана и можете

А ты что для страны сделал? Джинсики подвернул?

0  0
23.12.2017 15:07
Леся

Не возбуждайтесь так каклофилы, чечню в войне поддерживали саудиты и турки, не вояки они. А вот поддержка россии дорогого стоит. Колорады пусть вас преследуют в страшных снах.

0  0
23.12.2017 15:41
- гость -

23.12.2017 15:07 в итоге чечня победила и купается в золоте. а все, кого "поддерживает" россия(днр абхазия осетия приднестровье судан куба кндр зимбабве сирия венесуэла), в глбоком кризисе.

0  0
23.12.2017 16:35
- гость -

Как -то странно, какой-то поток новостей:
- три дня назад Канада разрешила поставлять Украине любое оружие без ограничения;
- вчера США разрешили мощные снайперки продавать Украине;
-сегодня противотанковые комплексы;

И это при том, что снаряды и патроны поставляет Болгария и
остатки от СССР по дешману отдают Литва, Латвия и Грузия...

0  0
23.12.2017 16:51
- гость -

Ну дедули страну действительно защищали и поднимали, а вы вот только всякую ерунду строчить с пропуканного дивана и можете

Ты-то чем лучше того дивана?

0  0
23.12.2017 19:00
- гость -

Ты-то чем лучше того дивана?

Потому что у меня новое кресло и в отличии от тебя у меня здоровый желудок.

0  0
23.12.2017 19:40
- гость -

А вот кишки у тебя больные, вони много.

0  0
23.12.2017 19:54
- гость -

вот кишки у тебя больные, вони много.

Это мозг воняет.

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