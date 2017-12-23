Фото: vladtime.ru
Американский лидер Дональд Трамп планирует одобрить поставки властям Украины противотанкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский канал ABC.
Сразу четыре источника в Госдепе сообщили, что предполагается, в частности, предоставление Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов. Кроме этого, украинская сторона получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы. По данным канала, в указанную партию "могут включить комплексы Javelin американского производства".
В случае одобрения плана президентом, он поступит на рассмотрение в Конгресс Штатов. У законодателей будет на это 30 дней. Ранее многие республиканцы уже высказались в поддержку такого шага.
Представители американской администрации ситуацию пока не комментируют. "Сейчас нам объявить нечего", — цитирует канал комментарий официального представителя Совета нацбезопасности при Белом доме Марка Раймонди. В Белом доме и Госдепе на запросы агентства о предоставлении комментариев пока не дали ответ.
ТАСС напоминает, что ранее СМИ писали о том, что Госдеп предоставил частной фирме лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 млн. Позже во внешнеполитическом ведомстве подтвердили выдачу разрешения на коммерческие поставки Киеву оружия, сделанного компаниями США. Представитель Госдепа тогда подчеркивал, что политика Америки "никогда не ограничивала такие коммерческие продажи".
Комментарии
Надо бы тоже вооружить арабов или палестинцев, желающих отблагодарить америку за арабскую весну.
Ну это не наступательное вооружение, чего его бояться
нацики донбасс ежедневно расстреливают оборонительным оружием, верить нельзя хохлам
Наших танков там нет. Нам нечего переживать. Это внутреннее дело Украины бить бандитов на своей территории. У нас в Чечне все закончилось победой законной власти.
23.12.2017 11:16
- гость -
может вам вернуться на родину? что вы тут делаете?
23.12.2017 11:28
- гость -
Пытаться тролить меня - бесполезно. Я у себя на Родине - в России. И когда надо защищал ее с оружием в руках. Так понятно?
23.12.2017 11:44
- гость -
23.12.2017 11:28
- гость -
Пытаться тролить меня - бесполезно. Я у себя на Родине - в России. И когда надо защищал ее с оружием в руках. Так понятно?
Участник Великой Отечественной войны?
Лучший способ борьбы с колорадским жуком - экологически безопасный ручной сбор вредителя. Его применяют на небольших участках, лучше в солнечную погоду. Но даже в этом случае от огородника потребуется очень много времени. Взрослых жуков, личинки, яйцекладку собирают и уничтожают (давят, помещают в керосин или крепкий соляной раствор, сжигают). Особенно тщательно при этом осматривают листочки картофеля с обратной стороны, именно там самки откладывают яйца, там же живут молодые личинки.
Похоже, что путинских "отпускников" и " трактористов" ждёт обратный
путь с Украины на Родину в пластиковых пакетах
23.12.2017 12:13
- гость -
Участник Великой Отечественной войны?
Вы ту страну за палку колбасы продали. Теперь даже красного знамени на 9 мая не увидишь.
обама ЧMO, трампнаш - Конгресс уже дважды принимал решение о предоставлении Киеву летального оружия, но вопрос блокировал президент. Данный пункт даже пришлось исключить из военного бюджета США на 2016 год, потому что Обама отказался подписывать его в таком виде.
"Похоже, что путинских "отпускников" и " трактористов" ждёт обратный
путь с Украины на Родину в пластиковых пакетах"
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Оружие не противотракторное, а противотанковое. "Трактористам" нечего бояться))
23.12.2017 12:13
- гость -
Для Вас - да. В смысле - Второй мировой, как определено мировой историей.
23.12.2017 13:17
- гость -
23.12.2017 12:13
- гость -
Для Вас - да. В смысле - Второй мировой, как определено мировой историей.
Компьютером овладели смотрю, дедуля, гинко-билобу пьёте?
23.12.2017 13:25
- гость -
Россия - страна равных возможностей. Чему Вы удивляетесь? Не смотрите понапрасну, мы "дедули", эту страну подняли с колен, чего и Вам желаем. Продолжаете приумножать богатство России. С моей пенсией не только на аупад и гинко-билобу хватает, но и по миру поездить посмотреть денюжкаф хватает.
Для кремля это урок. Будет знать как поддерживать политических отморозков ХА-ХА.
23.12.2017 13:36
- гость -
23.12.2017 13:25
- гость -
Россия - страна равных возможностей. Чему Вы удивляетесь? Не смотрите понапрасну, мы "дедули", эту страну подняли с колен, чего и Вам желаем. Продолжаете приумножать богатство России. С моей пенсией не только на аупад и гинко-билобу хватает, но и по миру поездить посмотреть денюжкаф хватает.
Ну дедули страну действительно защищали и поднимали, а вы вот только всякую ерунду строчить с пропуканного дивана и можете
23.12.2017 13:47
- гость -
Вы определитесь с претензиями. Вас никто на уважаемом АМИКе не держит. Или пишите по сабжу.
Ну дедули страну действительно защищали и поднимали, а вы вот только всякую ерунду строчить с пропуканного дивана и можете
А ты что для страны сделал? Джинсики подвернул?
Не возбуждайтесь так каклофилы, чечню в войне поддерживали саудиты и турки, не вояки они. А вот поддержка россии дорогого стоит. Колорады пусть вас преследуют в страшных снах.
23.12.2017 15:07 в итоге чечня победила и купается в золоте. а все, кого "поддерживает" россия(днр абхазия осетия приднестровье судан куба кндр зимбабве сирия венесуэла), в глбоком кризисе.
Как -то странно, какой-то поток новостей:
- три дня назад Канада разрешила поставлять Украине любое оружие без ограничения;
- вчера США разрешили мощные снайперки продавать Украине;
-сегодня противотанковые комплексы;
И это при том, что снаряды и патроны поставляет Болгария и
остатки от СССР по дешману отдают Литва, Латвия и Грузия...
Ну дедули страну действительно защищали и поднимали, а вы вот только всякую ерунду строчить с пропуканного дивана и можете
Ты-то чем лучше того дивана?
Ты-то чем лучше того дивана?
Потому что у меня новое кресло и в отличии от тебя у меня здоровый желудок.
А вот кишки у тебя больные, вони много.
вот кишки у тебя больные, вони много.
Это мозг воняет.