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Заключительные в 2017 году продовольственные ярмарки пройдут в столице Алтайского края в субботу, 23 декабря, и в воскресенье, 24 декабря. Об этом пишет пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на мэрию Барнаула.
Уточняется, что свою продукцию жителям региональной столицы предоставят товаропроизводители и фермерские хозяйства края, а также барнаульские оптовые предприятия. Горожане смогут купить мясо, колбасные изделия, рыбу и рыбную продукцию, мясные полуфабрикаты, яйцо, кондитерские изделия, муку, растительное масло, сахар, овощи и фрукты. Кроме этого, на ярмарке будут торговать сладкими подарочными наборами.
Отмечается, что ярмарки будут проходить в "АгроПарке" по адресу: проспект Космонавтов, 8 (бывший магазин "Прораб").
В более привычном формате — на открытых площадках в разных районах Барнаула ярмарки заработают с 17 февраля следующего года.
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