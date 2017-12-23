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Часть средств на счету Никиты Михалкова заморозили из-за судебных тяжб

, ИА "Амител"
Суд постановил, что Никита Михалков должен заплатить за судебные расходы свыше 200 тысяч рублей

Фото: odnastroka.ru

Часть денег на банковском счете актера, режиссера Никиты Михалкова временно арестовали из-за судебных расходов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу артиста.

Там уточнили, что средства "заморожены" в связи с судебными тяжбами с одним из СМИ.

Агентство напоминает, что Савеловский районный суд Москвы отказал режиссеру в удовлетворении иска к ООО "АЙНЬЮС", ОАО "Газета Известия", ООО "ФедералПресс.Медиа", ООО "ФедералПресс" о защите чести и достоинства. Михалков требовал компенсацию за порочащие его публикации в ряде статей и удаления снимков с ним.

Согласно решению суда, с Михалкова потребовали взыскать судебные расходы в размере свыше 200 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что юристы режиссера не согласны с размером судебных взысканий, поэтому судебное решение было обжаловано стороной Михалкова. "До принятия решения апелляционной инстанцией, средства на счете будут "заморожены", но не взысканы", — говорится в сообщении.

 Согласно банку данных исполнительных производств судебных приставов, в отношении артиста возбуждено два исполнительных производства по взысканию задолженностей на общую сумму свыше 245 тысяч рублей. Суд выписал исполнительные листы 5 октября.

В пресс-службе отметили, что Михалков узнал о решении суда недавно, поэтому "не мог своевременно реализовать право на его оспаривание". Юристы режиссера считают, что по итогам апелляционного рассмотрения решение могут отменить или пересмотреть существенным образом, что "исключит взыскание расходов в таком размере".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2017 12:25
Сергей

Если есть на счету денежки - можно отстаивать честь и достоинство, нет - бери кредит.. Более всего закредитованными считаются жители США.

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