Фото: polit-gramota.ru
Украинский лидер Петр Порошенко назвал "исторической победой" решение Стокгольмского арбитража по газовому спору между "Газпромом" и "Нафтогазом", пишет РИА Новости.
Ранее украинская компания сообщила, что арбитраж отверг требования "Газпрома" по по take or pay ("бери или плати" — ред.) на 56 миллиардов долларов. В "Нафтогазе" также отметили, что обязательные закупки у компании из РФ снизились до пяти миллиардов кубометров в год (против 52 миллиардов ранее). В "Газпроме", в свою очередь, подчеркнули, что арбитраж признал действующими основные положения контракта и вынес удовлетворительное решение по большей части требований "Газпрома".
Порошенко в своем Twitter-аккаунте написал, что "сегодня сделан великий вклад в обеспечение энергетической безопасности нашего государства". Он назвал произошедшее "исторической победой", подчеркнув, что Украине удалось "соскочить с газового крючка и добиться настоящей энергетической независимости".
Судебные тяжбы между "Газпромом" и "Нафтогазом" длятся с 2014 года. Агентство напоминает, что стороны не могли договориться по контрактам на поставку газа на Украину. Претензии российской корпорации касались штрафов за недобор газа по принципу "бери или плати". Украинская компания, в свою очередь, требовала от "Газпрома" изменить цены, возместить переплаты за непересмотренные цены на газ, а также отменить запрет на перепродажу газа.
Комментарии
Еще один важный момент – норма «бери или плати», прописанная в контракте. Нафтогаз преподнес это как победу, ведь это сэкономило Украине 56 млрд долларов за девять лет – с 2009 по 2017 год. Стокгольм действительно отклонил требование Газпрома наложить на Нафтогаз штраф за невыполнение этого требования. Но, во-первых, Газпром требовал оплату по обязательству «бери или плати» только за четыре года – с 2012 по 2016 год, во-вторых, сумма иска была существенно ниже – 35 млрд долларов. Нафтогаз в прямом смысле «накручивает» значимость своей победы в этом вопросе.
Наконец, Стокгольм все же признал, что Нафтогаз в рамках контракта должен закупать у Газпрома ежегодно 5 млрд кубометров. Получилось, что правило «бери или плати» сохранили, но резко сократили объемы. Почему именно до 5 млрд кубов – пока неясно. Интересно, что Нафтогаз преподносит это тоже как победу: мол, ему удалось уменьшить объемы в рамках правила «бери или плати» более чем в 10 раз, до 5 млрд кубов.
Однако необходимость в следующем году купить у Газпрома 5 млрд кубов станет серьезным политическим ударом по идеологии киевского руководства, которое так гордилось тем, что с лета 2014 года не покупает топлива у «агрессора».
Швырнули Нас хохлы на 56 млрд. долларов?
Почему не озвучены цены закупки газа хохлами при Януковиче и Потрошенке?
Хорошо, что все решается через суд, а не интригами и шантажом.
Теперь где то под Ростовом Януковичу всыпят сто плетей.
С такими подходами к клиентам, как у Газпрома, немудренно, что клиенты ищут лругих поставщиков.
11:44, да он на рублёвке живёт
Сибирский газ не принадлежит москалям они его отобрали у коренного населения Сибири.
23.12.2017 13:32
Коренной житель АК
Сибирский газ не принадлежит москалям они его отобрали у коренного населения Сибири.
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Отобрали и нефть. Причем с нефти ещё что-то перепадает бюджету, а с газа вообще крохи. Основной навар с народного достояния перегоняется в Европу.
С нефти, газа и водки кормили весь СССР и ещё полмира разных египтов, куб, вьетнамов и прочих.
Только дураки ищут более дорогой газ теряя еще и транзитные деньги. Пффф наивные каклы
Ну да, ну да , тут прямо знатоки сидят, всезнайки, знают скока с газа в бюджет капает