Фото: kremlinrus.ru
Глава британского Форин-офиса Борис Джонсон и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обменялись выпадами на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, передает РИА Новости.
Лавров отметил, что РФ обвиняют во вмешательстве в политические процессы в нескольких странах, при этом факты никто не предъявляет. Также он ответил на реплику британского журналиста, что "никто в мире не верит" Москве, когда она отвергает сообщения о своем вмешательстве.
"Под миром вы, наверное, имеете в виду западное сообщество. И даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза", — цитирует агентство слова главы МИД.
Джонсон, выслушавший Лаврова через переводчика, тут же добавил: "Не было успешного (вмешательства - ред), я думаю, - это подходящая фраза".
Министр иностранных дел заметил, что если британский коллега ему не возразит, то его репутация среди СМИ на родине будет испорчена. После этого Джонсон отметил, что также беспокоится о репутации Лаврова.
"Я думаю, это очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Какими бы они ни были, они оказались неуспешными", — продолжил глава МИД Британии, отметив, что в противном случае "все было бы совсем иначе".
Лавров напомнил, что такие обвинения необходимо подкреплять доказательствами, подчеркнув, что без фактов говорить сложно.
"Я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании, и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы, очень трудно слезть с забора, на который вы забрались", — заявил глава МИД РФ.
Джонсон прибыл в российскую столицу в пятницу, 22 декабря, на один день. Это первый визит британского министра иностранных дел в РФ более чем за пять лет. На переговорах Лавров и Джонсон обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом, торгово-экономические отношения и ситуацию вокруг Северной Кореи.
Комментарии
Хорошо, что диалог продолжается.
Ага, вот прям делать всем больше нечего, как выковыривать из носа новые абсурдные обвинения против России.
Мир очень жесток и несправедлив. Хорошо, что на этот раз обошлось без ругани со стороны Сергея Лаврова. А ведь мог и жахнуть по старой памяти.
13:40, да ему можно просто татуху на лбу сделать "Д...б..." и можно даже рот не открывать, а уровень дипломатии не пострадает.
23.12.2017 13:59
Павсекакий
а ты почему под старым ником не всегда пишешь? да и под гостем тусишь? уровень комментирования же не страдает