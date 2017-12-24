Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край под конец недели начинает входить в период резкого предновогоднего потепления – днем в воскресенье, 24 декабря, местами по региону будет уже всего минус три градуса.
По данным краевого Гидрометцентра, местами в западных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица.
Температуры в светлое время суток составят -3…-8 градусов, местами в северо-восточных районах до -13 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, днем по югу усиление до 14 метров.
В Барнауле без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -6…-8 градусов. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.
Напомним, что последняя предновогодняя неделя в Алтайском крае, согласно прогнозам синоптиков, отметится повышением температуры воздуха до +6 градусов.
Комментарии
Во вторник потепление в Барнауле до +3 при сильном ветре, а вот в пятницу в вечерний час пик последнего рабочего дня этого года прогнозируется - 7, при ветре выше 10 м/с и обильном снегопаде. Пробки в 10 баллов обеспечены.