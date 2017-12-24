Фото: avito.ru
Квартиру площадью 162 квадратных метра продают на улице Профинтерна в Барнауле за 12,8 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что жилье находится в тихом центре краевой столицы, в надежном кирпичном доме с огороженной кованым забором и охраняемой территорией.
"Видеонаблюдение по периметру дома, детские площадки, прогулочные зоны, подземная парковка. Вокруг дома много зелени (ели, березы, клены, рябина, декоративные кустарники)", — отмечает продавец.
В квартире имеются две просторные лоджии и открытая терраса, которую возможно использовать для любых целей.
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