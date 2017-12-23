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Александр Карлин приостановил принятие решения о повышении платы за детсады

, ИА "Амител"
Губернатор призвал еще раз всесторонне изучить ситуацию

Фото: noginsk-online.ru

Ряд муниципалитетов в Алтайском крае собираются существенно повысить уровень родительской платы за питание детей в детских садах. Губернатор Александр Карлин проанализировал весь объем информации, ознакомился с реакцией родительского сообщества и на основе всех данных сделал вывод, что данное решение является преждевременным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карлин отметил, что уже обратился к руководителям муниципалитетов, в первую очередь к барнаульскому главе Сергею Дугину, с предложением приостановить принятие подобных решений. Губернатор призвал еще раз всесторонне изучить ситуацию. "И если есть необходимость повысить родительскую плату, то нужно идти по этому пути очень осторожно и взвешенно", — цитирует его слова пресс-служба.

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Глава Алтайского края считает, что качество питания детей в детсадах должно быть более высоким. Работа будет вестись по ряду направлений, включая усиление контроля за качеством закупаемых продуктов питания для дошкольных учреждений.

Кроме этого, нужно усилить контроль за качеством приготовления пищи и за тем, в каком виде и как она предлагается детям. "В большей степени для таких функций должно привлекаться родительское сообщество", — говорится в сообщении.

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Карлин признал, что, возможно, необходимость в повышении родительской платы есть, однако повышать ее в полтора раза, как делают в Барнауле, неправильно. "Иными словами, немного поторопились. Но ничто нам не мешает остановиться и вернуться к проблеме более серьезным, взвешенным и ответственным образом", — заключил губернатор.    

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2017 11:08
- гость -

Молодец. Разумное решение.

0  0
23.12.2017 11:18
- гость -

Предвыборная многахадовачька

0  0
23.12.2017 11:51
Эрг Ноор

Надо быть полным идиотом,чтобы не понимать ,что такое решение о резком повышении вызовет широкий резонанс.Потому верить ,что без ведома губернатора оно было принято наивно.Уж о чем о чем ,а о всяких огласках он беспокоится больше всего.Поэтому ежу понятно -двухходовка такая нехитрая.

0  0
23.12.2017 11:57
- гость -

и что теперь, часть оплаты за декабрь будет зачтена в январе?

0  0
23.12.2017 12:09
Гостья

Так повысили уже. И заставили даже дополнительные соглашения к договору подписать. Ужин в садике вчера -чай с сахаром и кулебяка с рыбой, вернее внутри рис с рыбной консервой. Видать на нужное дело уже повышенная оплата за декабрь пошла.

0  0
23.12.2017 12:24
- гость -

Ну щас отменят, а после выборов повысят раза в два - вот и вся хитрость. Проще бабушку содержать: она и приготовит вкусно, и погуляет, и сказку почитает. А для остального есть кружкИ.

0  0
23.12.2017 12:34
- гость -


23.12.2017 12:09
Гостья
А в рисе еще и мясо, червячки они же чистый протеин

0  0
23.12.2017 12:48
Трутень

Вряд ли Карлин отменит, такой бесплатный пиар на событии. Ко всему, действительно во многих д/с уже подписаны доп. соглашения, как сказали, по требованию отдела образования.

0  0
23.12.2017 13:54
- гость -

Ну не знаю. Второй год ходим в школу. И я вспоминаю пару лет назад питание в садике уже тогда было скудным. А цены потихоньку но растут. В школе только на обеды и без супчиков там всяких руб. в день платим. А в саду 4 раза покормить детей надо.

0  0
23.12.2017 13:55
- гость -

55 руб. за обед

0  0
23.12.2017 13:56
- гость -

23.12.2017 11:08
- гость -
Молодец. Разумное решение.

Не правильно комментируешь.
Надо так - Благодетель ты наш! Что бы мы делали на этом свете без тебя и путина!
Чудотворец ты благоверный и благословенный, долгие тебе лета и правления, спасибо, что посевы не потравил и детишек, отец родный!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
23.12.2017 15:10
Вася Пупкин

Поздно."Коровы проданы, деньги пропиты." (с)

0  0
23.12.2017 15:14
Для Карлина

Надеюсь Александр Богданович Вам доложат.
Вопрос : А Вы только сейчас, из СМИ узнали о повышение платы?
Я надеюсь что очень ошибаюсь, но складывается впечатление, что или Вы вообще не знаете что тут твориться и Вас нарочно вводят в заблуждение (надеюсь что именно так) или это такой маневр-хороший - добрый полицейский!
Плату подняли ещё недели две назад, даже уже заставили всех родителей расписаться в доп.соглашении! А Вы только сейчас говорите о том, что ее нужно приостановить!

0  0
23.12.2017 15:36
Гость

Вот за это я и люблю выборы. Всегда какие нибудь печеньки раздают! Жалко, что теперь только один раз в 6 лет...

2  0
23.12.2017 18:28
гость

23.12.2017
Это называется - дешевый поппулизм. Перед выборами идут на всё - и налоги прощают, и плату за д/сады сокращают. А того не понимают, что кому - тот налоги простили, а другие - то люди(которые добросовестно всё уплатили, и не от того, что сильно богатые, а от себя оторвали), они - то в чем виноваты и почему должны содержать всех бессовестных? Закон должен быть един для всех. Так и тут. Всем понятно, что ребенка прокормить месяц на 1200 не возможно, но заигрывает власть с избирателями. Но не дождутся - никто на выборы не пойдет, пенсионеры одни придут, которым, к стати по 200-300 руб. подкинули, а остальным всё ПОЧИХАТЬ!

0  0
23.12.2017 20:36
- гость -

Кормить в садиках надо лучше-дети это наше будущее!!!!!!!!

0  0
24.12.2017 09:08
- гость -

Вообще то, первый приказ был втихаря подписан краевых министром образования

0  0
24.12.2017 10:13
поставщик

После повышения оплаты, многие садики стали заказывать поставку соков, конфет, фруктов, не понимаю, Вы же все, ходите в магазины и прекрасно видите цены, учитывая то обстоятельство, что несколько лет плату не повышали, а цена на продукты (почти все) повысилась давно, остаётся лишь догадываться о том, каким способом работники детсадов умудрялись кормить детишек, губернатору лучше было бы проконтролировать наших-же Алтайских, гм, "производителей", конкретно тех, кто "работает" с гречневой крупой, очень интересное "взрывное" повышение цены было в прошлом году! О рыбе даже и говорить нечего, на пресс-конференции В. В. Путина, один мужик сказал очень правильные слова о цене на рыбу!

0  0
24.12.2017 11:52
л

Зачем эти срки вообще нужны, все педиатры говорят , что сок не лучше лимонада - один сахар. В нашем садике детей постоянно кормят рыбными консервами, они дешевле свежей рыбы?

0  0
25.12.2017 09:40
поставщик

Для Л: Что за бред??? Это какие же "педиатры" подобное утверждают? Цена рыбных консервов раза в два превышает цену на тот же минтай, а какой номер садика (если не секрет)?

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