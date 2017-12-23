Воскресенье, 24 Декабрь, 06:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Где вы планируете встретить Новый год?

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,32
€ 69,13
898034
-10°
Обь
4см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияИтоги года - 2017
Новости

Александр Карлин приостановил принятие решения о повышении платы за детсады

, ИА "Амител"
Губернатор призвал еще раз всесторонне изучить ситуацию

Фото: noginsk-online.ru

Ряд муниципалитетов в Алтайском крае собираются существенно повысить уровень родительской платы за питание детей в детских садах. Губернатор Александр Карлин проанализировал весь объем информации, ознакомился с реакцией родительского сообщества и на основе всех данных сделал вывод, что данное решение является преждевременным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карлин отметил, что уже обратился к руководителям муниципалитетов, в первую очередь к барнаульскому главе Сергею Дугину, с предложением приостановить принятие подобных решений. Губернатор призвал еще раз всесторонне изучить ситуацию. "И если есть необходимость повысить родительскую плату, то нужно идти по этому пути очень осторожно и взвешенно", — цитирует его слова пресс-служба.

Читайте также: Из чего складывается плата за детский сад и кому нужно ее повышение?

Глава Алтайского края считает, что качество питания детей в детсадах должно быть более высоким. Работа будет вестись по ряду направлений, включая усиление контроля за качеством закупаемых продуктов питания для дошкольных учреждений.

Кроме этого, нужно усилить контроль за качеством приготовления пищи и за тем, в каком виде и как она предлагается детям. "В большей степени для таких функций должно привлекаться родительское сообщество", — говорится в сообщении.

Читайте также: Карлин обвинил муниципалитеты Алтая в росте платы в детсадах "втихую"

Карлин признал, что, возможно, необходимость в повышении родительской платы есть, однако повышать ее в полтора раза, как делают в Барнауле, неправильно. "Иными словами, немного поторопились. Но ничто нам не мешает остановиться и вернуться к проблеме более серьезным, взвешенным и ответственным образом", — заключил губернатор.    

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.12.2017 11:08
- гость -

Молодец. Разумное решение.

0  0
23.12.2017 11:18
- гость -

Предвыборная многахадовачька

0  0
23.12.2017 11:51
Эрг Ноор

Надо быть полным идиотом,чтобы не понимать ,что такое решение о резком повышении вызовет широкий резонанс.Потому верить ,что без ведома губернатора оно было принято наивно.Уж о чем о чем ,а о всяких огласках он беспокоится больше всего.Поэтому ежу понятно -двухходовка такая нехитрая.

0  0
23.12.2017 11:57
- гость -

и что теперь, часть оплаты за декабрь будет зачтена в январе?

0  0
23.12.2017 12:09
Гостья

Так повысили уже. И заставили даже дополнительные соглашения к договору подписать. Ужин в садике вчера -чай с сахаром и кулебяка с рыбой, вернее внутри рис с рыбной консервой. Видать на нужное дело уже повышенная оплата за декабрь пошла.

0  0
23.12.2017 12:24
- гость -

Ну щас отменят, а после выборов повысят раза в два - вот и вся хитрость. Проще бабушку содержать: она и приготовит вкусно, и погуляет, и сказку почитает. А для остального есть кружкИ.

0  0
23.12.2017 12:34
- гость -


23.12.2017 12:09
Гостья
А в рисе еще и мясо, червячки они же чистый протеин

0  0
23.12.2017 12:48
Трутень

Вряд ли Карлин отменит, такой бесплатный пиар на событии. Ко всему, действительно во многих д/с уже подписаны доп. соглашения, как сказали, по требованию отдела образования.

0  0
23.12.2017 13:54
- гость -

Ну не знаю. Второй год ходим в школу. И я вспоминаю пару лет назад питание в садике уже тогда было скудным. А цены потихоньку но растут. В школе только на обеды и без супчиков там всяких руб. в день платим. А в саду 4 раза покормить детей надо.

0  0
23.12.2017 13:55
- гость -

55 руб. за обед

0  0
23.12.2017 13:56
- гость -

23.12.2017 11:08
- гость -
Молодец. Разумное решение.

Не правильно комментируешь.
Надо так - Благодетель ты наш! Что бы мы делали на этом свете без тебя и путина!
Чудотворец ты благоверный и благословенный, долгие тебе лета и правления, спасибо, что посевы не потравил и детишек, отец родный!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
23.12.2017 15:10
Вася Пупкин

Поздно."Коровы проданы, деньги пропиты." (с)

0  0
23.12.2017 15:14
Для Карлина

Надеюсь Александр Богданович Вам доложат.
Вопрос : А Вы только сейчас, из СМИ узнали о повышение платы?
Я надеюсь что очень ошибаюсь, но складывается впечатление, что или Вы вообще не знаете что тут твориться и Вас нарочно вводят в заблуждение (надеюсь что именно так) или это такой маневр-хороший - добрый полицейский!
Плату подняли ещё недели две назад, даже уже заставили всех родителей расписаться в доп.соглашении! А Вы только сейчас говорите о том, что ее нужно приостановить!

0  0
23.12.2017 15:36
Гость

Вот за это я и люблю выборы. Всегда какие нибудь печеньки раздают! Жалко, что теперь только один раз в 6 лет...

2  0
23.12.2017 18:28
гость

23.12.2017
Это называется - дешевый поппулизм. Перед выборами идут на всё - и налоги прощают, и плату за д/сады сокращают. А того не понимают, что кому - тот налоги простили, а другие - то люди(которые добросовестно всё уплатили, и не от того, что сильно богатые, а от себя оторвали), они - то в чем виноваты и почему должны содержать всех бессовестных? Закон должен быть един для всех. Так и тут. Всем понятно, что ребенка прокормить месяц на 1200 не возможно, но заигрывает власть с избирателями. Но не дождутся - никто на выборы не пойдет, пенсионеры одни придут, которым, к стати по 200-300 руб. подкинули, а остальным всё ПОЧИХАТЬ!

0  0
23.12.2017 20:36
- гость -

Кормить в садиках надо лучше-дети это наше будущее!!!!!!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
06:01
Морозы до -43 градусов обещают в Алтайском крае в начале 2018 года 0
23:06
Очевидцы: автомобиль сбил пешехода на переходе в Барнауле 1
22:32
Новосибирская полиция нашла тело безвестно пропавшей 19-летней девушки 0
21:25
Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 0
20:26
Сергей Дугин: на благоустройство дворов в Барнауле потратят 200 млн рублей 1
19:59
Взрыв газового баллона произошел в квартире в Омске 0
19:30
Ксения Собчак представила свою предвыборную программу 11
18:54
Мороз до -22 градусов и снег ждут жителей Алтайского края 24 декабря 0
18:29
Барнаульцы обсуждают инцидент с "автомобилем-призраком" на городской дороге 0
17:58
Зюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ дважды в жизни 21
17:17
СМИ: Сноуден разработал мобильное приложение для защиты от слежки 2
16:57
"Единая Россия" на Алтае поддержит все направления партсъезда - Романенко 4
16:29
Очевидцы: четыре человека серьезно пострадали в аварии на алтайской трассе 1
15:58
Новоалтайские полицейские задержали угонщика автомобиля, попавшего в ДТП 0
15:30
Движение машин в Барнауле ограничат из-за открытия районных елок 2
14:59
Очевидцы: маршрутка вылетела на трамвайные пути после ДТП в Барнауле 0
14:29
Семьи в РФ будут получать выплаты за первого ребенка с 1 января 2018 года 1
13:57
Губернатор Карлин: "Россия - аграрная сверхдержава с суперкрестьянством" 24
13:28
СМИ: США ввели санкции против "воров в законе" 27
12:59
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшую 14-летнюю бийчанку 0
12:29
Российские военные моряки за несколько лет открыли 11 островов в океанах 4
11:57
Семиметровый светящийся фонтан заработал на Нулевом километре в Барнауле 0
11:29
Спасенного в Горном Алтае лебедя доставят к сородичам на озеро Светлое 0
10:59
Александр Карлин приостановил принятие решения о повышении платы за детсады 16
10:27
Главы МИД РФ и Британии обменялись выпадами перед прессой 5
09:58
Порошенко сообщил об "исторической победе" Украины 13
09:29
Часть средств на счету Никиты Михалкова заморозили из-за судебных тяжб 1
08:59
Предновогодние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 и 24 декабря 0
08:29
СМИ: Трамп собирается одобрить поставки противотанкового оружия на Украину 26
08:04
Панк-группа "Операция Пластилин" отыграет на барнаульской сцене новые песни 0
07:50
Автобусы №57 в Барнауле меняют схему движения в центре Барнаула 0
07:34
С большими планами и уголовным делом: как входит в 2018-й парк "Изумрудный" 9
07:19
Быстрее, еще быстрее: насколько в России сократили срок выдачи паспорта 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином продают в центре Барнаула за 12,5 млн руб. 0
06:48
Как развлечься на выходных и куда сходить 23 и 24 декабря? 0
06:32
Лучшие фотографии года по версии журнала Time 0
06:17
Выходные в Алтайском крае стартуют в условиях солнца и легкого мороза 0
06:01
Новая ёлка на площади Сахарова радует барнаульцев световым шоу 9
05:09
Путин любит тебя: дизайнер из США выпустил коллекцию одежды на Рождество 4
04:10
Генерал США призвал готовиться к войне с Россией: "Они наблюдают" 2
03:45
Глава Татарстана на один день взял в помощники школьника 0
02:27
МОК отстранил 11 российских спортсменов от участия в Олимпиадах 19
01:15
Медведев представит реализацию предвыборной программы "Единой России" 7
00:04
Ученые создали "жидкий презерватив", который нужно втирать 12
23:47
Глава Роскомнадзора рассказал об "абсолютном" и "вселенском зле" 0
23:26
РПЦ прокомментировала установку памятника патриарху Кириллу 17
23:07
Шойгу припугнул недругов России: "Никому не советуем проверять" 5
22:45
Пользователи Сети высмеяли наряд замглавы британского МИД 8
22:27
Минкомсвязь призывает россиян оставлять меньше информации о себе в Сети 0
22:11
Молодежь запустила в интернете акцию в поддержку Путина на выборах 12

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.