Фото: barnaul.org
Большой зимний фонтан, расположенный рядом с Нулевым километром, подключили к электроснабжению, пишет пресс-служба администрации Барнаула.
Уточняется, что монтаж светодиодной конструкции завершился в пятницу, 22 декабря. Ее высота составляет порядка семи метров, длина — 40 метров, а ширина — 25.
Сооружение состоит из пяти переливающихся секций, которые имитируют движение воды в фонтане. На создание такого рисунка было использовано свыше километра дюралайта и порядка 300 квадратных метров светодиодной сетки.
В мэрии напоминают, что создать светящийся фонтан предложила администрация Октябрьского района, а воплотить идею бескорыстно помог завод "Барнаултрансмаш".
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