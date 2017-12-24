Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Погода в январе 2018-го в Алтайском крае обещает преподнести "сюрприз" в виде морозов до -43 градусов, но в среднем температурный фон первого месяца нового года местами ожидается даже выше нормы на один градус, говорится в прогнозе ГУ МЧС по региону.
"Средняя месячная температура воздуха ожидается -13…-19 градусов, что около нормы, по западу края выше нормы на один градус. Ожидается повышение температуры воздуха в конце первой декады ночью от -28…-33 градуса, местами -38…-43 градуса, до -15…-20 градусов, днем от -22…-27 градусов, местами -33 градуса, до -10…-15 градусов, во второй и третьей декадах – колебания температуры воздуха ночью от -10…-15 градусов до — 20…-25 градусов, местами -32 градуса, днем от — 5…-10 градусов до -13…-18 градусов", — отмечают в экстренном ведомстве.
Что касается количества прогнозируемых осадков, то оно будет около нормы – 13-50 миллиметров, а в предгорьях – 53-67 миллиметров. В основном снегопады ожидаются во второй и третьей декаде января.
В спасательном ведомстве наиболее вероятными и опасными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера для января называют опасные природные явления — сильный снег, метели, ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах.
Не исключается возникновение ЧС, связанных с нарушением работы транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, высока вероятность обрыва линий связи и электропередачи, а также возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрушения слабозакрепленных конструкций.
Сильные морозы способны вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта на территории всего края.
Также в январе на всех автодорогах Алтайского края возможна высокая тяжесть ДТП.
Кроме того, сохранится напряженность пожарной обстановки в жилом секторе, а в первой декаде января возрастает риск увеличения пожаров и травм среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехники в новогодние праздники.
Комментарии
Средняя месячная температура воздуха ожидается -13…-19 градусов, что около нормы, по западу края выше нормы на один градус. Ожидается повышение температуры воздуха в конце первой декады ночью от -28…-33 градуса
гостью, дальше то читай
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от -28…-33 градуса, местами -38…-43 градуса, до -15…-20 градусов, днем от -22…-27 градусов
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если от -28-33 до -15-20, это не повышение?
Каждый год одно и тоже.Ничего не меняется.Людей же надо аномалиями забросать.
Прям не предсказание,а шторм прогноз какой-то!
какая то хрень а не прогноз ничего не понятно
Когда снег выпадет?
А то какое то недоразумение сейчас, а не снег)))
Людей же надо аномалиями забросать.
Да хоть вспомним, что в Сибири живем, и не зря коэффициент получаем.
6 января 2000 г. было -49. Пережили.
Не нужен снег, на коньках бегай по трассе ракшина
Вообще ляпота, первый год.
2001г.
Это у них комп спрогнозировал, так что не парьтесь
24.12.2017 10:53
в декабре2013-январе2014 у нас до -55 доходило! тоже пережили (Павловский р-н, около леса живем)
Толи дождик толи снег толи будет толи нет. местами это где?
Как всегда на каникулах либо оттепель ,либо стужа , а так хочется хорошей зимней погоды с легким морозцем и снегом .
только прогноз почему-то от мчс , а не от гидрометеоцентра...
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