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Морозы до -43 градусов обещают в Алтайском крае в начале 2018 года

, ИА "Амител"
При этом в целом первый месяц нового года в регионе ожидается на один градус теплее нормы

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Погода в январе 2018-го в Алтайском крае обещает преподнести "сюрприз" в виде морозов до -43 градусов, но в среднем температурный фон первого месяца нового года местами ожидается даже выше нормы на один градус, говорится в прогнозе ГУ МЧС по региону.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается -13…-19 градусов, что около нормы, по западу края выше нормы на один градус. Ожидается повышение температуры воздуха в конце первой декады ночью от -28…-33 градуса, местами -38…-43 градуса, до -15…-20 градусов, днем от -22…-27 градусов, местами -33 градуса, до -10…-15 градусов, во второй и третьей декадах – колебания температуры воздуха ночью от -10…-15  градусов до — 20…-25 градусов, местами -32 градуса, днем от — 5…-10 градусов до -13…-18 градусов", — отмечают в экстренном ведомстве.

Что касается количества прогнозируемых осадков, то оно будет около нормы – 13-50 миллиметров, а в предгорьях – 53-67 миллиметров. В основном снегопады ожидаются во второй и третьей декаде января.

В спасательном ведомстве наиболее вероятными и опасными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера для января называют опасные природные явления — сильный снег, метели, ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах.

Не исключается возникновение ЧС, связанных с нарушением работы транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, высока вероятность обрыва линий связи и электропередачи, а также возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрушения слабозакрепленных конструкций.

Сильные морозы способны вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта на территории всего края.

Также в январе на всех автодорогах Алтайского края возможна высокая тяжесть ДТП.

Кроме того, сохранится напряженность пожарной обстановки в жилом секторе, а в первой декаде января возрастает риск увеличения пожаров и травм среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехники в новогодние праздники.  

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.12.2017 06:48
гость

Средняя месячная температура воздуха ожидается -13…-19 градусов, что около нормы, по западу края выше нормы на один градус. Ожидается повышение температуры воздуха в конце первой декады ночью от -28…-33 градуса

0  0
24.12.2017 07:01
- гость -

гостью, дальше то читай
---
от -28…-33 градуса, местами -38…-43 градуса, до -15…-20 градусов, днем от -22…-27 градусов
---
если от -28-33 до -15-20, это не повышение?

0  0
24.12.2017 08:02
Гость

Каждый год одно и тоже.Ничего не меняется.Людей же надо аномалиями забросать.

0  0
24.12.2017 08:18
- гость -

Прям не предсказание,а шторм прогноз какой-то!

0  0
24.12.2017 08:57
- гость -

какая то хрень а не прогноз ничего не понятно

1  0
24.12.2017 09:59
Влад

Когда снег выпадет?
А то какое то недоразумение сейчас, а не снег)))

0  0
24.12.2017 10:53
- гость -

Людей же надо аномалиями забросать.

Да хоть вспомним, что в Сибири живем, и не зря коэффициент получаем.
6 января 2000 г. было -49. Пережили.

0  0
24.12.2017 10:53
Дворник

Не нужен снег, на коньках бегай по трассе ракшина
Вообще ляпота, первый год.

0  0
24.12.2017 10:54
- гость -

2001г.

0  0
24.12.2017 11:24
Дюша

Это у них комп спрогнозировал, так что не парьтесь

0  0
24.12.2017 11:43
- гость -

24.12.2017 10:53

в декабре2013-январе2014 у нас до -55 доходило! тоже пережили (Павловский р-н, около леса живем)

0  0
24.12.2017 12:04
Виктор Правдин_vk

Толи дождик толи снег толи будет толи нет. местами это где?

0  0
24.12.2017 14:28
гость

Как всегда на каникулах либо оттепель ,либо стужа , а так хочется хорошей зимней погоды с легким морозцем и снегом .

0  0
24.12.2017 17:59
- гость -

только прогноз почему-то от мчс , а не от гидрометеоцентра...

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