Фото: hk21.ru
Российские военные моряки в ходе разных экспедиций и походов за последние годы открыли 11 островов в разных частях Мирового океана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ Владимира Королева.
Он отметил, что "доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза". Также Королев отметил, что кроме 11 островов были открыты девять мысов, шесть проливов и пять бухт.
В заключение главнокомандующий ВМФ напомнил, что первые за долгое время кругосветные путешествия русские военные моряки осуществили в 2014-2016 годах.
Комментарии
Хорошо, что их принадлежность никем не сможет быть оспорена. И там можно разместить миролюбивые базы ВМФ.
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