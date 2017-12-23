Фото: lizaalert.org
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают безвестно пропавшую 14-летнюю жительницу Бийска Анжелу Берденкову. Об этом сообщается на форуме организации.
Уточняется, что последний раз ее видели 20 декабря текущего года.
Рост пропавшей девочки составляет 160-165 сантиметров, она худощавого телосложения,с черными волосами ниже плеч и карими глазами.
Берденкова была одета в кремовый пуховик с капюшоном с опушкой, черные штаны и сапоги такого же цвета с мехом.
Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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