Понедельник, 25 Декабрь, 12:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,32
€ 69,13
854189
1°
Обь
336см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияИтоги года - 2017
Новости

СМИ: США ввели санкции против "воров в законе"

, ИА "Амител"
Под санкции подпали, в частности, Юрий Пичугин, Рубен Татулян, Алимжан Тохтахунов и Владимир Тюрин

Фото: dcebrief.com

Соединенные Штаты внесли в черный список имена еще 10 криминальных авторитетов из республик бывшего СССР, прежде всего России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин США.

В министерстве уточнили, что ограничения коснулись Юрия Пичугина, Рубена Татуляна, Алимжана Тохтахунова, Владимира Тюрина, Захария Калашова, Василия Христофорова, Камчибека Кольбаева, Лаши Шушанашвили, Владислава Леонтьева, Гафура Рахимова. Также санкции распространяются на принадлежащие Татуляну или контролирующиеся им отель "Весна", который находится в Сочи, и ООО "Новый Век Медиа", зарегистрированное в Москве.

По словам главы отдела по контрою за иностранными активами министерства финансов США Джона Смита, последнее "является евразийским преступным синдикатом", которое считается причастным к разным видам уголовных деяний "по всему миру". Он отметил, что Минфин сделал данный шаг в рамках "более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США" и союзникам Вашингтона.

Минфин охарактеризовал "воров в законе", как "обширную уголовную организацию, которая распространилась по бывшему Советскому Союзу, Европе и Соединенным Штатам". Уточняется, что род ее занятий — это "отмывание денег, вымогательства, подкуп и грабежи". При это в заявлении министерства подтверждается, что пресечению той преступной деятельности на территории Штатов, которая направляется "ворами в законе", американские правоохранительные ведомства уделяют повышенное внимание. "Не далее как в текущем году компетентные органы США предъявили обвинения двум десяткам человек, включая "вора в законе", за причастность к преступлениям с применением насилия, мошенничеству..., обороту краденого товара", — цитирует агентство сообщение минфина.

Уточняется, что новые решения Вашингтона на практике означают, что американцам теперь запрещено вести дела с лицами из черного списка, а собственность последних, если она будет обнаружена в юрисдикции США, арестуют.

Параллельно минфин исключил из своего черного списка постсоветскую группировку "Братский круг" ("Братву"), которая была внесена в данный перечень в феврале 2012 года, и ряд входящих в нее лиц.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.12.2017 13:41
- гость -

Ни добавить ни убавить. Поступок.

0  0
23.12.2017 13:42
- гость -



Странно, за что попали под санкции эти уважаемые в России честные бизнесмены

0  1
23.12.2017 13:54
Ну так, для прикола

В феврале 2003 года Вл. Тюрин вместе с Олегом Дерипаской прилетал в Братск на празднование юбилея компании «Русский алюминий», а затем участвовал в собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

0  0
23.12.2017 14:06
- гость -

В натуре пиндосы берега попутали.

0  0
23.12.2017 14:27
- гость -

Да, сложно будет обвинить пиндосов с притензии к этим предпринимателям из России. Надеемся, этих, так называемых россиян, наше Правительство не будет упоминать как незаконно попавших под санкции со стороны пиндостана.

0  0
23.12.2017 14:40
- гость -

А чего говорить-то? Первый кадр сидит. Второго оправдали в Чехии и одни слухи, ни одного преступления не предъявлено. И т.д.одни вообще не в России и не граждане. Смешались в кучу кони люди.

0  0
23.12.2017 14:45
- гость -

23.12.2017 14:27
- гость -
Да, сложно будет обвинить пиндосов с притензии к этим предпринимателям из России. Надеемся, этих, так называемых россиян, наше Правительство не будет упоминать как незаконно попавших под санкции со стороны пиндостан

Не факт, возможно освобождение от уплаты части налогов как пострадавших от санкций, в соответствии с поправкой в Налоговый кодекс внесенной гос.думцами в этом году, ведь многие из упомянутых лиц имеют легальный бизнес за границей и в РФ

0  0
23.12.2017 15:08
Коренной житель АК

Какая власть такие и бизнесмены... Депутаты, министры,силовики тоже в какой то мере воры в законе или нет?

0  0
23.12.2017 15:10
- гость -

Коренной житель АК, ты балбес (кот)

0  0
23.12.2017 15:20
- гость -


23.12.2017 15:08
Коренной житель АК

А это мы узнаем в феврале 2018 года, когда финансовая разведка США назовет имена.

0  0
23.12.2017 16:11
- гость -

Для того чтобы принять какие-то меры к своим ворам американцам нужны законные основания, посему они гуляют на свободе. Так же и наши. А вот чужих можно обвинить на основании "все знают". И сделав такой , в сущности бессмысленный, шаг, американцы завоевали симпатии российский дерьмомётов как "борцы с воровством в России". А вот если бы их действительно волновала проблема нашего воровства, они бы боролись не с "друзьями Путина" или ворами в законе, а выслали сами, а ещё лучше заставили бы англичан выслать на родину тех, кто действительно наворовал миллиарды и прячется там от нашего правосудия. Заодно и бабло вернуть. Но, боюсь, тогда экономике Великобритании придёт кирдык.

1  0
23.12.2017 16:23
- гость -

Не смешите с "нашим правосудием"! Кто будет Абрамовичей судить, если они деньги вывели с разрешения лиц, названных на процессе Абрамович - Березовский...

0  0
23.12.2017 16:32
- гость -

Напугали ежа голой задницей. Думцы им всяческие льготы враз придумают из нашего кармана, а Президент (надо же с большой буквы) подпишет всё, что касается улучшения жизни ворюг.

0  0
23.12.2017 16:52
- гость -

Уже придумали - для них создадут облигации (не рублевые!!!) с повышенной доходностью! А кто обеспечит ворью доходность, правильно - население РФ! Вот вся суть пиндосов - они разве не знают, что на все их хитрости ответ один...

0  0
23.12.2017 16:54
- гость -

23.12.2017 15:20
- гость -
А это мы узнаем в феврале 2018 года, когда финансовая разведка США назовет имена.

Может ты веришь что в ВОВ пиндосы победили и игил тоже ???
откуда стока дураков...

1  0
23.12.2017 16:54
- гость -

23.12.2017 15:20
- гость -
А это мы узнаем в феврале 2018 года, когда финансовая разведка США назовет имена.

Может ты веришь что в ВОВ пиндосы победили и игил тоже ???
откуда стока дураков...

0  0
23.12.2017 17:08
- гость -


23.12.2017 16:54
- гость -

Судя по тому как живет народ Германии и их ветераны второй мировой войны - победили немцы...

0  2
23.12.2017 17:26
гость

-гость- 16:11
что, господин Ролдугин, за яйки взяли, но это только начало, к Ким чир Иру бегите, вместе с пиндосами будите бороться lol

0  1
23.12.2017 17:40
- гость -

23.12.2017 17:08
- гость -
я рада за ваши познания. Только у таких как вы не получится вечным гауляйтером быть, твои внуки ооочень плохо кончат.

2  0
23.12.2017 17:42
- гость -

23.12.2017 17:26
гость

от массажа мозга иногда случается минингит

1  0
23.12.2017 17:50
-гость-

-гость- 17:42
а от санкций иногда случается диарея

0  1
23.12.2017 17:58
- гость -

23.12.2017 17:26
гость--------------------Ким с пендосами не борется, он их просто посылает. И ни кому Сев. Корея не угрожает, просто предупреждает сунетесь огребете не слабо.

0  0
23.12.2017 17:59
- гость -

23.12.2017 17:50
-гость-
не страшно, гранатовой корочки заварим
а вот минингит это не понос

0  0
23.12.2017 18:20
гость

-гость- 17:58
посылает? шантажирует наверное, так точнее будет сказано, много, кто этим баловался, разные Каддафи, Хусейны, мало кто остался, главный посылатель пиндосов, СССР это точно может подтвердить!

0  0
23.12.2017 19:41
- гость -

главный посылатель пиндосов, СССР это точно может подтвердить!

Деточка, скажи спасибо своим родителям, которые выше сантехника и технички не выучились, что они тебе зад бумагой туалетной вытирали, а не газетой, а тебя вырастили с раздвинутыми булками.

0  0
23.12.2017 20:48
гость

-гость- 19:41
ты поменьше кисиля пей, больше рыбы ешь, у тебя фосфора в глазах не хватает

0  1
23.12.2017 22:07
- гость -

23.12.2017 20:48
гость

Жопу вытирали туалетной бумагой, жвачку и джинсы покупали, а уроков грамотной речи не дали..
Что такое кисиль? Ну и насчет фосфора, перестань жрать анчоусов с полосатиком в пивнушках, а то у тебя уже пятая точка светится.

1  0
24.12.2017 10:09
- гость -

23.12.2017 19:41
Деточка, скажи спасибо своим родителям, которые выше сантехника и технички не выучились, что они тебе зад бумагой туалетной вытирали, а не газетой, а тебя вырастили с раздвинутыми булками.

Ваш уровень воспитания и отношения к людям ни за какой грамотной речью не спрячешь)

0  0
24.12.2017 17:36
Вася

23.12.2017 19:41
- гость - "Красавчик" не убавить не прибавить все про себя рассказал, как автобиографию в отделе кадров написал...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12:22
Карлин рассказал, с кем отметит Новый год и какие подарки приготовил семье 1
12:13
Можно ли устанавливать ОДПУ на каждый подъезд отдельно 0
12:06
Дорожная техника в Барнауле готова бороться с приближающейся метелью 1
12:00
Index объявил о тотальной распродаже в связи с закрытием 0
11:54
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео 0
11:40
Как россияне будут отдыхать на Новый год и январские праздники в 2018 году 11
11:32
И пришла буря: в Алтайском крае из-за непогоды закрывают трассы 7
11:30
Волшебство на пороге: чем удивить ребенка в Новый год 0
11:22
Названы самые прибыльные профессиональные сферы для барнаульцев в 2017 году 6
11:14
Минимальная цена на вино в России может составить 180-190 рублей 2
11:05
Тюрьма с ваннами и телевизорами для заключенных открылась в Дании 3
11:00
Продажа квартир в доме бизнес-класса ЖК "Парковый" уже началась 0
10:53
Глава Минфина Силуанов пообещал рост экономики России до 2% по итогам года 8
10:41
Глава Республики Алтай прокомментировал решение суда по надбавкам к МРОТ 1
10:32
Ливанский таксист изнасиловал и убил сотрудницу посольства Британии 2
10:30
Главные события рынка недвижимости Барнаула и края в 2017 году 1
10:23
Вспоминая ТУ-154: авиакатастрофа над Черным морем унесла жизни 92 человек 6
10:15
Четыре ледовые переправы открыты в Алтайском крае 2
10:02
Жителя Алтайского края оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому 0
10:00
Акцент на детали: аксессуары, которые выгодно подчеркнут образ 0
09:47
Сразу два землетрясения произошли на Алтае в ночь на 25 декабря 2
09:34
Жителей Алтая просят воздержаться от поездок из-за штормовой погоды 2
09:25
Жительница США получила счет за электричество на 284 млрд долларов 2
09:15
Дед Мороз из Великого Устюга назначил Кадырова помощником по добрым делам 3
09:06
11 человек тушили горевший магазин минувшей ночью в Алтайском крае 3
09:00
Как менялись подарки к Новому году в разные эпохи 0
08:50
Погода теплее нормы установится в Москве в новогоднюю ночь 0
08:35
Ювелирное дело Нины Глушаковой: "За рамки права никогда не выходила" 14
08:28
Огромная пробка образовалась в Барнауле из-за колонн, спешащих на елку 6
08:13
Love is: как привнести "перчинку" в отношения 3
08:04
Успешное выращивание лекарственных трав на Алтае презентовали в Москве 0
08:02
Читатели Amic.ru рассказали, где и с кем будут встречать Новый год 4
08:00
Подарки к Новому году от салона чулочно-носочных изделий "Пара носок" 4
07:50
Названы победители конкурса "Образцовое поселение Алтайского края" 1
07:34
Как барнаульцы поздравляют друг друга с наступающим 2018 годом 4
07:24
Как празднуют Рождество в разных странах мира 1
07:19
Алтай вернул себе статус крупнейшего региона-зернохранилища за Уралом 1
07:03
Квартиру с огромным аквариумом продают в центре Барнаула за 16,5 млн рублей 5
06:48
Стало известно, сколько "долевок" продали в Барнауле с начала года 2
06:32
Работникам органов власти Алтайского края с 1 января поднимут оклады на 4% 7
06:17
Дождь и плюсовая температура: на Алтае объявили штормовое предупреждение 0
06:01
Барнаул новогодний: как украсили столицу края к главному зимнему празднику 4
23:15
Чем католическое Рождество отличается от православного 0
22:14
Госдума о блокировке Instagram-аккаунт Кадырова: это опасный прецедент 10
21:13
СМИ сообщили о смерти известного профессора-геолога в столовой МГУ 0
20:12
СМИ: следовавший в Северную Корею поезд частично сошел с рельсов в Приморье 0
19:52
Володин призвал СМИ сдержанно освещать террористическую деятельность 2
19:24
Боксер Мейвезер предложил легенде баскетбола сыграть друг против друга 0
18:53
Возвращающиеся на родину украинцы встали в пробках на въезде в страну из ЕС 2
18:24
Пропавшего 13-летнего подростка нашли живым в Барнауле 1
17:54
СМИ: журналист Олег Лурье планирует участвовать в выборах президента РФ 8
17:25
Предновогодняя неделя на Алтае начнется с плюсовой температуры и дождя 0
16:57
Смертельная авария произошла на трассе "Новосибирск-Барнаул" 23 декабря 2
16:25
Очевидцы: неизвестные пытались взорвать банкомат в Барнауле 5
15:58
"Русские хакеры взломали Рождество": RT снял оригинальный новогодний ролик 0
15:21
Стюардесса UTair выписалась из больницы после падения из самолета 2
14:54
Барнаульские таксисты повысили ценник в 1,5 раза из-за корпоративов 18
14:29
Однокомнатные квартиры за год упали в цене в Барнауле 15
13:58
Гордон обвинила Собчак в "политическом плагиате" 4
13:30
Лавров посоветовал Евросоюзу не идти на поводу у стран-русофобов 5
12:58
Новосибирские полицейские задержали 15-летнего "телефонного террориста" 1
12:28
"Единая Россия" поддержала участие Путина в президентских выборах 21
11:59
Барнаулец Евгений Трофимов занял третье место в "Новой фабрике звезд" 6
11:25
Британская полиция поймала преступников с помощью метода из "Симпсонов" 1
10:59
Новую школу с бассейном построят в барнаульском квартале 2023 5
10:30
Названы разочаровавшие и оправдавшие ожидания автомобили 4
09:53
Барнаульцы обсуждают необычного "зайца" на трамвае 11
09:28
Поезд с сотнями коробок с подарками сошел с рельсов в Австрии 0
08:59
Алина Загитова одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию 2
08:29
Топилин призвал за 6-7 лет снизить уровень бедности в России до 7-8% 37
07:50
Нубийского козлика Ёсю продают в Барнауле 6
07:34
Пофестивалим: события Алтайского края внесли в Национальный календарь-2018 0
07:19
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 19
07:03
Квартиру с открытой террасой продают в тихом центре Барнаула за 12,8 млн 2
06:48
Как россияне будут отдыхать в 2018 году 26
06:32
Когда что-то пошло не так: смешные новогодние казусы 4
06:17
В шаге от "плюса": предновогоднее потепление надвигается на Алтайский край 1
06:01
Морозы до -43 градусов обещают в Алтайском крае в начале 2018 года 16
23:06
Очевидцы: автомобиль сбил пешехода на переходе в Барнауле 23
22:32
Новосибирская полиция нашла тело безвестно пропавшей 19-летней девушки 0
21:25
Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 4
20:26
Сергей Дугин: на благоустройство дворов в Барнауле потратят 200 млн рублей 1
19:59
Взрыв газового баллона произошел в квартире в Омске 1
19:30
Ксения Собчак представила свою предвыборную программу 31
18:54
Мороз до -22 градусов и снег ждут жителей Алтайского края 24 декабря 0
18:29
Барнаульцы обсуждают инцидент с "автомобилем-призраком" на городской дороге 5
17:58
Зюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ дважды в жизни 33
17:17
СМИ: Сноуден разработал мобильное приложение для защиты от слежки 2
16:57
"Единая Россия" на Алтае поддержит все направления партсъезда - Романенко 5
16:29
Очевидцы: четыре человека серьезно пострадали в аварии на алтайской трассе 1
15:58
Новоалтайские полицейские задержали угонщика автомобиля, попавшего в ДТП 0
15:30
Движение машин в Барнауле ограничат из-за открытия районных елок 2
14:59
Очевидцы: маршрутка вылетела на трамвайные пути после ДТП в Барнауле 1
14:29
Семьи в РФ будут получать выплаты за первого ребенка с 1 января 2018 года 2
13:57
Губернатор Карлин: "Россия - аграрная сверхдержава с суперкрестьянством" 28
13:28
СМИ: США ввели санкции против "воров в законе" 29
12:59
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшую 14-летнюю бийчанку 0
12:29
Российские военные моряки за несколько лет открыли 11 островов в океанах 4
11:57
Семиметровый светящийся фонтан заработал на Нулевом километре в Барнауле 0
11:29
Спасенного в Горном Алтае лебедя доставят к сородичам на озеро Светлое 0
10:59
Александр Карлин приостановил принятие решения о повышении платы за детсады 20
10:27
Главы МИД РФ и Британии обменялись выпадами перед прессой 8
09:58
Порошенко сообщил об "исторической победе" Украины 14
09:29
Часть средств на счету Никиты Михалкова заморозили из-за судебных тяжб 2
08:59
Предновогодние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 и 24 декабря 0
08:29
СМИ: Трамп собирается одобрить поставки противотанкового оружия на Украину 29
08:04
Панк-группа "Операция Пластилин" отыграет на барнаульской сцене новые песни 0
07:50
Автобусы №57 в Барнауле меняют схему движения в центре Барнаула 0
07:34
С большими планами и уголовным делом: как входит в 2018-й парк "Изумрудный" 12
07:19
Быстрее, еще быстрее: насколько в России сократили срок выдачи паспорта 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином продают в центре Барнаула за 12,5 млн руб. 0
06:48
Как развлечься на выходных и куда сходить 23 и 24 декабря? 0
06:32
Лучшие фотографии года по версии журнала Time 0
06:17
Выходные в Алтайском крае стартуют в условиях солнца и легкого мороза 0
06:01
Новая ёлка на площади Сахарова радует барнаульцев световым шоу 9
05:09
Путин любит тебя: дизайнер из США выпустил коллекцию одежды на Рождество 4
04:10
Генерал США призвал готовиться к войне с Россией: "Они наблюдают" 2
03:45
Глава Татарстана на один день взял в помощники школьника 0
02:27
МОК отстранил 11 российских спортсменов от участия в Олимпиадах 19
01:15
Медведев представит реализацию предвыборной программы "Единой России" 7
00:04
Ученые создали "жидкий презерватив", который нужно втирать 13

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.