Фото: dcebrief.com
Соединенные Штаты внесли в черный список имена еще 10 криминальных авторитетов из республик бывшего СССР, прежде всего России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин США.
В министерстве уточнили, что ограничения коснулись Юрия Пичугина, Рубена Татуляна, Алимжана Тохтахунова, Владимира Тюрина, Захария Калашова, Василия Христофорова, Камчибека Кольбаева, Лаши Шушанашвили, Владислава Леонтьева, Гафура Рахимова. Также санкции распространяются на принадлежащие Татуляну или контролирующиеся им отель "Весна", который находится в Сочи, и ООО "Новый Век Медиа", зарегистрированное в Москве.
По словам главы отдела по контрою за иностранными активами министерства финансов США Джона Смита, последнее "является евразийским преступным синдикатом", которое считается причастным к разным видам уголовных деяний "по всему миру". Он отметил, что Минфин сделал данный шаг в рамках "более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США" и союзникам Вашингтона.
Минфин охарактеризовал "воров в законе", как "обширную уголовную организацию, которая распространилась по бывшему Советскому Союзу, Европе и Соединенным Штатам". Уточняется, что род ее занятий — это "отмывание денег, вымогательства, подкуп и грабежи". При это в заявлении министерства подтверждается, что пресечению той преступной деятельности на территории Штатов, которая направляется "ворами в законе", американские правоохранительные ведомства уделяют повышенное внимание. "Не далее как в текущем году компетентные органы США предъявили обвинения двум десяткам человек, включая "вора в законе", за причастность к преступлениям с применением насилия, мошенничеству..., обороту краденого товара", — цитирует агентство сообщение минфина.
Уточняется, что новые решения Вашингтона на практике означают, что американцам теперь запрещено вести дела с лицами из черного списка, а собственность последних, если она будет обнаружена в юрисдикции США, арестуют.
Параллельно минфин исключил из своего черного списка постсоветскую группировку "Братский круг" ("Братву"), которая была внесена в данный перечень в феврале 2012 года, и ряд входящих в нее лиц.
Комментарии
Ни добавить ни убавить. Поступок.
Странно, за что попали под санкции эти уважаемые в России честные бизнесмены
В феврале 2003 года Вл. Тюрин вместе с Олегом Дерипаской прилетал в Братск на празднование юбилея компании «Русский алюминий», а затем участвовал в собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
В натуре пиндосы берега попутали.
Да, сложно будет обвинить пиндосов с притензии к этим предпринимателям из России. Надеемся, этих, так называемых россиян, наше Правительство не будет упоминать как незаконно попавших под санкции со стороны пиндостана.
А чего говорить-то? Первый кадр сидит. Второго оправдали в Чехии и одни слухи, ни одного преступления не предъявлено. И т.д.одни вообще не в России и не граждане. Смешались в кучу кони люди.
23.12.2017 14:27
- гость -
Да, сложно будет обвинить пиндосов с притензии к этим предпринимателям из России. Надеемся, этих, так называемых россиян, наше Правительство не будет упоминать как незаконно попавших под санкции со стороны пиндостан
Не факт, возможно освобождение от уплаты части налогов как пострадавших от санкций, в соответствии с поправкой в Налоговый кодекс внесенной гос.думцами в этом году, ведь многие из упомянутых лиц имеют легальный бизнес за границей и в РФ
Какая власть такие и бизнесмены... Депутаты, министры,силовики тоже в какой то мере воры в законе или нет?
Коренной житель АК, ты балбес (кот)
23.12.2017 15:08
Коренной житель АК
А это мы узнаем в феврале 2018 года, когда финансовая разведка США назовет имена.
Для того чтобы принять какие-то меры к своим ворам американцам нужны законные основания, посему они гуляют на свободе. Так же и наши. А вот чужих можно обвинить на основании "все знают". И сделав такой , в сущности бессмысленный, шаг, американцы завоевали симпатии российский дерьмомётов как "борцы с воровством в России". А вот если бы их действительно волновала проблема нашего воровства, они бы боролись не с "друзьями Путина" или ворами в законе, а выслали сами, а ещё лучше заставили бы англичан выслать на родину тех, кто действительно наворовал миллиарды и прячется там от нашего правосудия. Заодно и бабло вернуть. Но, боюсь, тогда экономике Великобритании придёт кирдык.
Не смешите с "нашим правосудием"! Кто будет Абрамовичей судить, если они деньги вывели с разрешения лиц, названных на процессе Абрамович - Березовский...
Напугали ежа голой задницей. Думцы им всяческие льготы враз придумают из нашего кармана, а Президент (надо же с большой буквы) подпишет всё, что касается улучшения жизни ворюг.
Уже придумали - для них создадут облигации (не рублевые!!!) с повышенной доходностью! А кто обеспечит ворью доходность, правильно - население РФ! Вот вся суть пиндосов - они разве не знают, что на все их хитрости ответ один...
23.12.2017 15:20
- гость -
А это мы узнаем в феврале 2018 года, когда финансовая разведка США назовет имена.
Может ты веришь что в ВОВ пиндосы победили и игил тоже ???
откуда стока дураков...
23.12.2017 15:20
- гость -
А это мы узнаем в феврале 2018 года, когда финансовая разведка США назовет имена.
Может ты веришь что в ВОВ пиндосы победили и игил тоже ???
откуда стока дураков...
23.12.2017 16:54
- гость -
Судя по тому как живет народ Германии и их ветераны второй мировой войны - победили немцы...
-гость- 16:11
что, господин Ролдугин, за яйки взяли, но это только начало, к Ким чир Иру бегите, вместе с пиндосами будите бороться lol
23.12.2017 17:08
- гость -
я рада за ваши познания. Только у таких как вы не получится вечным гауляйтером быть, твои внуки ооочень плохо кончат.
23.12.2017 17:26
гость
от массажа мозга иногда случается минингит
-гость- 17:42
а от санкций иногда случается диарея
23.12.2017 17:26
гость--------------------Ким с пендосами не борется, он их просто посылает. И ни кому Сев. Корея не угрожает, просто предупреждает сунетесь огребете не слабо.
23.12.2017 17:50
-гость-
не страшно, гранатовой корочки заварим
а вот минингит это не понос
-гость- 17:58
посылает? шантажирует наверное, так точнее будет сказано, много, кто этим баловался, разные Каддафи, Хусейны, мало кто остался, главный посылатель пиндосов, СССР это точно может подтвердить!
главный посылатель пиндосов, СССР это точно может подтвердить!
Деточка, скажи спасибо своим родителям, которые выше сантехника и технички не выучились, что они тебе зад бумагой туалетной вытирали, а не газетой, а тебя вырастили с раздвинутыми булками.
-гость- 19:41
ты поменьше кисиля пей, больше рыбы ешь, у тебя фосфора в глазах не хватает
23.12.2017 20:48
гость
Жопу вытирали туалетной бумагой, жвачку и джинсы покупали, а уроков грамотной речи не дали..
Что такое кисиль? Ну и насчет фосфора, перестань жрать анчоусов с полосатиком в пивнушках, а то у тебя уже пятая точка светится.
23.12.2017 19:41
Деточка, скажи спасибо своим родителям, которые выше сантехника и технички не выучились, что они тебе зад бумагой туалетной вытирали, а не газетой, а тебя вырастили с раздвинутыми булками.
Ваш уровень воспитания и отношения к людям ни за какой грамотной речью не спрячешь)
23.12.2017 19:41
- гость - "Красавчик" не убавить не прибавить все про себя рассказал, как автобиографию в отделе кадров написал...