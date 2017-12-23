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Губернатор Карлин: "Россия - аграрная сверхдержава с суперкрестьянством"

, ИА "Амител"
На тематической площадке обсуждались планы по улучшению работы агропромышленного комплекса страны

Фото: w-dog.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 22 декабря, поучаствовал в работе тематической площадки "Аграрная сверхдержава" съезда партии "Единая Россия". На ней обсуждались планы по улучшению работы агропромышленного комплекса РФ, задачи по созданию достойных условий для проживания и труда сельского населения, пишет пресс-служба правительства региона.

Также Алтайский край на площадке представляли председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин и председатель краевого Заксобрания, секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

Уточняется, что центральными темами площадки стали проблемы развития кооперации, молочного и мясного скотоводства, экспорта продукции и подготовки кадров в сельском хозяйстве.

"Алтайский край по очень многим направлениям является лидером: и по организации сельскохозяйственного производства, и по уровню технологического развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Мы можем служить образцом для многих регионов с точки зрения экспорта продовольствия. Сегодня у нас есть примеры правильного выстраивания аграрного образования. Недавно была рассмотрена концепция, которая охватывает все уровни, начиная от создания специализированного аграрного класса в сельских школах и завершая высшим профессиональным образованием", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Карлин выразил уверенность, что озвученные предложения найдут отражение в итоговых документах съезда. В частности, "ЕР" поработает над расширением форм поддержки фермерских хозяйств.

По словам участников площадки, качество жизни на селе нужно вывести на новый уровень. Отмечается, что улучшение условия жизни является целью программы устойчивого развития сельских территорий. На ее реализацию в стране в 2016 году было направлено около 13 миллиардов рублей, в этом году — 15 миллиардов рублей. В 1,5 раза увеличено финансирование строительства сельских дорог. Подчеркивается, что работа по развитию социальной инфраструктуры села предстоит еще масштабная.

"Сегодня очень многое говорилось о законодательном регулировании всех аспектов сельскохозяйственного производства. Достаточно новаций есть в законодательстве. Еще ряд законопроектов внесены в Госдуму, они будут поддержаны Советом Федерации. Но самое главное заключается в том, что сегодняшний разговор должен завершиться разработкой Стратегии развития аграрного сектора страны. Начинаться, безусловно, она должна с развития человеческого капитала, создания достойных условий для проживания и работы крестьян", — заявил Щетинин, назвав это первостепенной задачей, которую необходимо решать совместно.

Карлин также назвал Россию аграрной сверхдержавой, которая должна сделать все для развития суперкрестьянства во всех его аспектах: социальном, профессиональном, культурном.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2017 14:01
Гость

А Карлин супергубернатор!

0  0
23.12.2017 14:02
Гость

А Карлин супергубернатор супераграного ура!

0  0
23.12.2017 14:13
- гость -

Хорошо, что и федеральное суперправительство России поддерживает аграрную сверхдержаву с суперкрестьянством по всем направлением позволяя решать суперзадачи.

0  0
23.12.2017 14:16
9

Они б эти приставки сверх да супер в контексте зарплат да соцзащиты использовали.А так языком молоть....популист

0  0
23.12.2017 14:17
- гость -

На площадке Алтайский край может и аграрная супердержава, в реальности нищий дотационный субъект РФ.

0  0
23.12.2017 14:24
- гость -

По словам участников площадки, качество жизни на селе нужно вывести на новый уровень.

Эта шарашка проводилась под эгидой ЕР , кто им не давал, партии власти , за 17 лет вывести село на новый уровень

0  0
23.12.2017 14:35
Коренной житель АК

Значит все житель РФ это суперкрестьяне.

0  0
23.12.2017 14:41
- гость -

Реально этим во власти башку сносит...

0  0
23.12.2017 15:04
- гость -

И чего только перед выборами не услышишь! Кстати, коли Пу "изберут" на 5-й срок, к концу его Богданычу будет уже 72 годика. Не пора ль на покой?

0  0
23.12.2017 15:06
Гость

Им самим не смешно?!

0  0
23.12.2017 15:07
Гость

Супернищее суперкрестьянство

0  0
23.12.2017 15:09
Вася Пупкин

Нехило так их клинит, плющит и колбасит перед выборами!

0  0
23.12.2017 15:23
- гость -

Густо мажет, я бы сказал даже супер густо, )
Ох уж они эти выборы, чего только не услышишь....

0  0
23.12.2017 15:35
- гость -

Ага! Только вот без суперпромышленности супераграрной супердержаве быстренько придет суперкирдык! Это понимали большевики, говорившие о смычке города и деревни. Это понимал Сталин, затеявший индустриализацию и выведший страну в ряд промышленных гигантов. А в Алтайском крае вся промышленность накрылась медным тазом. Да и сельское хозяйство - одна суперафера под названием "Изумрудная страна" чего стОит! И дальше по списку - сельхозпредприятия, которые были и работали, банкротятся одно за другим, а супергигантские свинокомплексы так и заросли сорняками. Верной дорогой идете, господа!

0  0
23.12.2017 16:17
- гость -

...с супербабами и супермужиками.

0  0
23.12.2017 16:55
- гость -

О Госпидяя, за что ты наградил нас этим суперпупергубернатором? Чего только из московской квартиры ему не померещится.

0  0
23.12.2017 17:00
- гость -

http://img12.nnm2.com/b/9/5/a/8/5fd8104d74ae7536ea585b39fd2.jpg

0  0
23.12.2017 17:01
- гость -

картинку мою пропустите

0  0
23.12.2017 17:03
- гость -

Не надо на господа кивать - На выборах, проходивших 14 сентября, Карлин набрал 72,97 % и был избран губернатором региона на третий 5-летний срок. Народец этого избрал!

0  0
23.12.2017 17:22
Сергей

лохлы же уже так говорили о себе.

0  0
23.12.2017 17:24
- гость -

хохлам с януком тоже плохо было. но тогда они не знали как на самом деле может быть плохо, теперь понимание пришло, да поздно

0  0
23.12.2017 19:08
- гость -

Все дожрато, все допито, больше нечего терять.

0  0
23.12.2017 19:29
- гость -

23.12.2017 17:03
- гость -
Не надо на господа кивать - На выборах, проходивших 14 сентября, Карлин набрал 72,97 %

72,97% из тех кто пришёл, кто не пришёл, понятно, сами виноваты, что его протянули те, кому нужен начальник живущий далеко. Были и те кто верил в него по причинам мне лично не понятным.

0  0
23.12.2017 21:59
гость

Кто кого кормит, партия ЕР кормит крестьянство или крестьянство кормит партию?
В стране перепроизводство зерна, молока и мяса или нет стратегии? Почему не работает стратегия по госзакупкам зерна при резком падении цен, какая будет новая стратегия?
Как только завершим туркластер, сразу приступим к суперкрестьянству?

0  0
24.12.2017 07:42
На мотив гимн

Расия аграрная свеэрхдержава,и суперкрестьяньческаяа страна...
Сл. А.Б. Карлин, муз. Супернародная.

0  0
24.12.2017 10:49
- гость -

карлин суперкрестьянин

0  0
24.12.2017 10:50
- гость -

Карлин суперпрокурор, супернотариус, суперлесоруб

0  0
24.12.2017 10:52
дед

Испокон на Руси так заведено: "один с сошкой,а семеро с лошкой"

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