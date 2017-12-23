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Выплаты за рождение первенца будут получать порядка 340 тысяч российских семей. Правительственные акты о порядке предоставления субвенций регионам на эти выплаты рассмотрят до конца года. Об этом сообщает"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
"Оценочно численность потенциальных получателей выплаты на первого ребенка составит около 339,1 тысячи человек ежегодно", — цитирует агентство слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
В сообщении отмечают, что нормативные акты правительства, обеспечивающие выплату по рождению первого ребенка регионами, рассмотрят на ближайшем заседании кабмина. Они заработают уже с 1 января следующего года.
Агентство уточняет, что речь идет о двух подзаконных актах — о порядке предоставления субсидий региональным бюджетам на выплату, а также распоряжение правительства о распределении в 2018 году субвенций.
Предполагается, что для каждого региона страны определят свой объем средств на данные выплаты. Общий же объем средств составит 21,4 миллиарда рублей.
"Проекты документов будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства. Это означает, что уже в начале января регионы получат средства", — добавил Топилин.
Агентство напоминает, что претендовать на ежемесячную выплату по рождению первого ребенка смогут семьи, где ребенок родился после 1 января 2018 года. Для назначения выплаты также необходимо соблюдать следующее условие: размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.
Комментарии
И сколько эта выплата будет ?не понятно.
Да не тужьтесь - не пойдут они голосовать, им всё по фиг!