Фото: avito.ru
Жителям Барнаула предлагают приобрести нубийского козлика по имени Ёся, сообщается на сайте avito.ru.
"Ёся — добрейшей души козлик, есть проблемы с суставами, хорошее происхождение, отличный производитель", — говорится в объявлении.
Окрас козлика – черно-бело-коричневый. Хвост – черный. Стоимость животного составляет 10 тысяч рублей.
Комментарии
Держать козу ради молока еще понятно, но зачем нужен козлик, он же не дрессированный дружок?
Зачем его продают? Ему хорошо среди сородичей.
Бабы покупайте, лучше фаллоимитатора
Козлик ну Бийска
Чтобы у коз было молоко, им нужен козел. На целое стадо нужен один козел, а вот ему работы достаточно. Нубийские козы - моя хотелка, плюну - уеду однажды в колхоз, коз буду разводить.
24.12.2017 13:10
- гость -
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