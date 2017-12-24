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Нубийского козлика Ёсю продают в Барнауле

, ИА "Амител"
Продавец животного подчеркивает, что Ёся обладает добрейшей душой

Фото: avito.ru

Жителям Барнаула предлагают приобрести нубийского козлика по имени Ёся, сообщается на сайте avito.ru.

"Ёся — добрейшей души козлик, есть проблемы с суставами, хорошее происхождение, отличный производитель", — говорится в объявлении.

Окрас козлика – черно-бело-коричневый. Хвост – черный. Стоимость животного составляет 10 тысяч рублей. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.12.2017 09:19
- гость -

Держать козу ради молока еще понятно, но зачем нужен козлик, он же не дрессированный дружок?

0  0
24.12.2017 09:27
- гость -

Зачем его продают? Ему хорошо среди сородичей.

0  0
24.12.2017 13:10
- гость -

Бабы покупайте, лучше фаллоимитатора

0  0
24.12.2017 14:02
Гость

Козлик ну Бийска

0  0
24.12.2017 15:21
- гость -

Чтобы у коз было молоко, им нужен козел. На целое стадо нужен один козел, а вот ему работы достаточно. Нубийские козы - моя хотелка, плюну - уеду однажды в колхоз, коз буду разводить.

0  0
24.12.2017 16:32
- гость -


24.12.2017 13:10
- гость -

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