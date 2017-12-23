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Движение машин в Барнауле ограничат из-за открытия районных елок

, ИА "Амител"
Новогодние праздники пройдут в Индустриальном, Октябрьском, Центральном и Ленинском районах

Фото: oksa-sun.livejournal.com

Движение автомобилей временно перекроют в Барнауле в субботу, 23 декабря, в связи с открытием елок в четырех районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в 17:00 начнутся новогодние праздники в Индустриальном, Октябрьском и Центральном районах, а в 18:00 — в Ленинском. В конце мероприятий во всех четырех районах пройдет красочный фейерверк. 

Отметим, что главная елка — на площади Сахарова — заработает 29 октября.

Также сообщается, что в этот день для движения будут закрыты следующие улицы: улица Георгия Исакова (от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны этой же улицы — с 16:00 до 20:00). В связи с этим движение автобусов будет организовано так: по маршруту №24: Кавалерийской – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – Малахова – Юрина – далее по своему маршруту; по маршруту №6 будет организовано по улицам: Солнечная Поляна – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – далее по своему маршруту; по маршруту №29: Солнечная Поляна – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – Малахова – Петра Сухова – далее по своему маршруту.

Также перекроют четную сторону проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова с 17:00 до 18:00. Поэтому автобусы маршрутов №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении будут ехать по такой схеме: ул.Северо-Западная, пр-кт Калинина, пр-кт Космонавтов. Троллейбус №1 поедет от остановки "Барнаульский зоопарк" до остановки "пл.Баварина" — по маршруту, в обратную сторону: пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ул.Малахова – ул.Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул.Георгиева – остановка "Барнаульский зоопарк".

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города просит автомобилистов быть внимательнее при проезде участков и заранее выбирать маршруты объезда.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2017 15:59
- гость -

У вас даже новогодние праздники в ОКТЯБРЕ.

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23.12.2017 16:30
- гость -

23.12.2017 15:59
- гость -
-----------------
Да у них по принципу: "Кто празднику рад, тот накануне пьян".

А ёлку Центрального района нельзя было куда подальше засунуть? Аж на Южном, хотя он не входит в округ района.
Нафига Мало-Тобольскую городили?

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