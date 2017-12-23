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Полицейские в Новоалтайске задержали мужчину, который подозревается в угоне машины Hyundai. Злоумышленник попал в ДТП, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что 22-летний парень находился в гостях у знакомого, с которым употреблял напитки. После застолья молодые люди уснули. Проснувшись позднее, гость увидел, что на столе лежат ключи от машины, и решил взять авто, чтобы покататься. Однако вскоре водитель попал в ДТП, наехав на препятствие, после чего оставил машину и скрылся.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Сейчас по факту угона возбуждено уголовное дело.
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