Фото: obruchevskiymedia.ru
Серьезное ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале "Сельские новости Алтайского края".
Уточняется, что авария произошла в пятницу, 22 декабря, около 18:00, на трассе, проходящей мимо села Крутиха. "Столкновение лоб в лоб двух легковых иномарок", — говорится в сообщении.
Четверых пассажиров из городов Томск и Барнаул госпитализировали в тяжелом состоянии. Жертв в результате аварии нет.
Подчеркивается, что иномарки столкнулись на сложном участке трассы.
Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.
Комментарии
Где там "сложный участок"? С горки не разъехались? Остальная дорога ровная в любую сторону.