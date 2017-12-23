Все проблемы и решения, обсуждаемые на съезде партии "Единая Россия" в Москве, важны для Алтайского края.Так прокомментировал первый день работы съезда секретарь регионального отделения “ЕР”, председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко. Участие в съезде так же принимает губернатор Алтайского края Александр Карлин.
На съезде обсудили важные направления улучшения качества жизни на тематических площадках: “Качество государства”, “Экономика роста и благосостояния”, “Социальная политика”, “Умная сила и культурное лидерство”, “Здоровое будущее”, “Быть хозяином в собственном доме”, “Аграрная сверхдержава”.
"Все эти направления крайне важны для Алтайского края. Мы будем формировать логику своих дальнейших действий и в региональном отделении, и в Законодательном Собрании исходя из сегодняшнего состоявшегося разговора и решений, которые завтра будут приняты на съезде", — прокомментировал Александр Романенко.
Съезд "Единой России" проходит в Москве 22-23 декабря. Участие в нем принимает около 2500 человек. Среди них 455 делегатов от 85 региональных отделений "ЕР", а также руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов. Главная тема — выборы президента РФ 18 марта 2018 года.
Комментарии
Кто бы сомневался!
Что то не верю я этой Романенке...
Приспособленец и болтолог, ни разу не вякнувший ни на кого кто рангом как он или повыше.Тяжелее рубля в жизни не поднял и ничего не сделал, не создал. Чинуша насквозь. Правда, не чванливый, спокойный.
"Ешь ананасы, рябчиков жуй..."(с)