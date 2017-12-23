Фото: ptzgovorit.ru
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и американский фонд "Свобода прессы" (Freedom of the Press Foundation), одним из глав которого он является, представили мобильное приложение, которое превращает смартфон в систему для защиты от слежки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью в американском сетевом журнале Wired.
Приложение, именуемое Haven, предназначено для установки на недорогие смартфоны под управлением ОС Android. Владелец, согласно замыслу разработчиков, должен оставить данный телефон у себя дома или в гостиничном номере. С помощью Haven гаджет будет вести скрытую аудио и видеосъемку и отправлять их владельцу.
По мнению Сноудена, это поможет пользователю узнать, пытался ли кто-то в его отсутствие обыскать комнату или установить подслушивающие устройства. Также программа фиксирует попытку получения несанкционированного доступа к смартфону или установки на него шпионских программ, после чего сообщает об этом владельцу.
"Представьте, что у вас есть сторожевой пес, которого вы можете взять в любой гостиничный номер и оставить в комнате на время отсутствия. Он очень умен и замечает все, что происходит, фиксируя это на пленку", — цитирует журнал слова Сноудена. По словам экс-сотрудника "АНБ", основная идея заключается в "создании вокруг себя проверенного пространство", где можно не бояться слежки.
Сноуден признал, что приложение не остановит людей, которые вторглись в вашу комнату, но поможет задокументировать это и раскрыть информацию об инциденте. В результате сотрудникам спецслужб становится тяжелее злоупотреблять своим положением. "Если вы работаете в секретной полиции и похищаете людей, то Haven повышает для вас риск", — отметил Сноуден, добавив, что им "придется беспокоиться, что любой сотовый телефон может стать свидетелем".
Комментарии
А почему мы до сих пор не сдали правосудию этого еврейского хлопчика, предателя ???
За сша переживаешь, наймит местный.