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Зюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ дважды в жизни

, ИА "Амител"
Также лидер КПРФ призвал проводить референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросам

Фото: vladtime.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде заявил, что нужно упростить процедуру импичмента президента и ограничить в Конституции РФ право вступать в должность главы государства двумя сроками в жизни. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Необходимо упростить процедуру импичмента, и прописать в Основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь", — цитирует агентство выступление лидера КПРФ.

Он считает, что в России "должен появиться высший государственный совет, без одобрения которого не будет вводиться в жизнь ни одно принципиально важное решение лидера страны". Комментируя создание в партии высшего совета народно-патриотических сил, Зюганов заявил, что это и есть прообраз данного совета.

Лидер КПРФ подчеркнул, что сейчас российских лидер "всех назначает, за всех все решает, в ручном управлении всем занимается , всех награждает, всех снимает — и ни за что не отвечает; а если плохо, то это виновато правительство, а чье правительство?".

Также Зюганов заявил, что в компартии предлагают вновь проводить референдумы по самым важным общественным политическим и социально-экономическим вопросам".

Ранее Зюганов заявил о намерении возглавить предвыборный штаб народно-патриотических сил, которые выдвигают директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты. По итогам выступлений и дискуссии съезд, как ожидается, утвердит кандидатуру Грудинина кандидатом в президенты от коммунистов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.12.2017 18:18
- гость -

"более двух раз за свою жизнь"
---------------------------------
-Ага, а то тут некоторые уже на 5 срок подряд ломанулись.
А кто управлял Страной когда Медведев был Президентом?

0  0
23.12.2017 18:20
- гость -

"Таргетировали инфляцию." -Отобрали у населения деньги, вот и нет инфляции.

0  0
23.12.2017 18:24
- гость -

на 5 срок подряд ломанулись.

и что?! Все равно нет больше достойных такую страну возглавлять.

0  0
23.12.2017 18:29
- гость -

Все равно нет больше достойных такую страну возглавлять.

Судя по уровню развития комментаторов, оставшихся на амике после реформ, да, только майор кгб в отставке, что за собчаком папку носил.

0  0
23.12.2017 18:32
Юрий

Да хоть 10 раз. Народу решать,кто будет и сколько будет.

0  0
23.12.2017 18:49
- гость -

это какому народу решать про 10 раз? едорастам что ли? но едорасы это не народ, это приспособленцы и прогибалы, коих народ во все века не уважал

1  0
23.12.2017 18:50
- гость -

Ага, народ уже игнорирует выборы.

0  0
23.12.2017 18:56
- гость -

выборы обходятся в большую копеечку стране, поэтому НЕЛЬЗЯ игнорировать выборы. Надо идти голосовать, во избежание невероятных историй и побед , Собчак например.

0  0
23.12.2017 18:58
- гость -

Не, ну Зюганову надо просто заглянуть в Конституцию, прочесть определения КС РФ и Верховного суда - где совершенно четко прописано - два срока подряд это Конституционный предел, т.е. всё больше нельзя. Если же даже после этого не доходит надо смотреть заявление Путина 2003 года когда он говорил, что никогда не пойдет на нарушение Конституции - на третий срок....

0  0
23.12.2017 19:21
- гость -

чет не понятно, путин-путин 2 раза с 2000-го, потом медвед 1 раз, потом опять пут 1 раз, сейчас пут на 2-й раз подряд после медвежутя.
где 3-й срок? медвед же разбил формально два правления путина на два раза.

0  0
23.12.2017 19:23
- гость -

И чтобы кандидатом не больше двух раз, а то одни и те же рожи 25 лет. Превратили выборы в цирк, ещё и деньги наши тратят на него.

1  0
23.12.2017 19:24
- гость -


где 3-й срок?

Получается сейчас у него второй срок подряд после тех первых двух, разделенный медвепутом с айфоном. Правда он увеличил третий (первый после медведа) срок с 4-х лет до 6 лет, теперь еще на 6 лет на 4 срок (на второй после медведа).
А если считать нелигитимным увеличение с 4-х лет до шести, то просидев 4 срока он фактически отбудет 5 сроков по 4 года гребцом на галере, а если считать, что срок медведа фактически рулил он, то он сейчас идет на 6-й срок грести.

1  0
23.12.2017 19:42
2 18.58

Если же даже после этого не доходит надо смотреть заявление Путина 2003 года когда он говорил, что никогда не пойдет на нарушение Конституции - на третий срок....

Ага. Скорее бы ему реальный срок намотали в Гааге.

0  0
23.12.2017 19:43
- гость -

Судя по уровню развития комментаторов, оставшихся на амике после реформ, да, только майор кгб в отставке, что за собчаком папку носил.

Младший прапорщик, в твоей папке сколько листков было?

0  0
23.12.2017 19:50
- гость -

два срока подряд это Конституционный предел

В вашей школе для идиотов , значение слова ПОДРЯД не объясняли ?

Бесплатно даю урок грамотности.

Значение слова Подряд по словарю Ушакова:
ПОДРЯД
нареч. Непосредственно вслед за кем-чем-н., один за другим. Несколько выстрелов прозвучали подряд. Два выигрыша подряд.

0  0
23.12.2017 19:52
- гость -


23.12.2017 19:21
- гость -


идиоты значение слова подряд не понимают. не сыпьте бисер

0  0
23.12.2017 19:56
- гость -

В вашей школе для идиотов

не прошли по конкурсу?! Печально, но не критично, попробуйте еще раз, хотя.. дураками могут быть все, а вот идиотами дано быть единицам))

0  0
23.12.2017 19:58
- гость -

не сыпьте бисер

ну вот и встретились два одиночества из опазиции

0  0
23.12.2017 20:08
- гость -


23.12.2017 19:50
- гость -
Дык, эта, Вы не понимаете тему. Конституционный суд РФ в своем определении от 05.11.1998 разъясняет, что можно выдвигаться в президенты максимум два раза подряд, а если после первого срока гражданин не выдвигается и пропускает выборы (пересменка в нашем случае), то на 2 срок (не подряд) уже нельзя! За разъяснение спасибо - только почему Ушаков, а не Даль или Ожегов...

0  0
23.12.2017 21:10
Пионер

Не сторонник Вовы, но не вижу запрета в Конституции идти Вове опять.

0  0
23.12.2017 22:03
- гость -

Конституционный суд РФ в своем определении от 05.11.1998 разъясняет, что можно выдвигаться в президенты максимум два раза подряд, а

Дубль два, для тех, до кого тяжело доходит...

http://constitution.garant.ru/act/president/12113545/
Вот ссылка на определение КС РФ от 05.11.1998г. сможете найти в нем слово "максимум"? Почему-то у меня поиск не выдал результата..

Ну а этот фразеологический оборот "если после первого срока гражданин не выдвигается и пропускает выборы (пересменка в нашем случае), то на 2 срок (не подряд) уже нельзя!" начал ломать мое сознание. Вы попробуйте хотя бы раз в неделю мыслить логически. Начните с пары-тройки минут, чтобы сознание не терять.

Ну а по словарям могли бы и самостоятельно прогуляться, если есть с чем в них заглядывать. Но так и быть, сегодня,я заполню ваш пустующий межушный ганглий информацией.

Даль: - Подряд нареч. сподряд, сряду, кряду, в ряд. Ставь книги подряд

Ожегов:-ПОДРЯД2, нареч. Один за другим, без пропуска.Прочел сто страниц п. Осуждать всех п.

Молодой человек, учитесь у умных, а не у А.Навального. Или же, перед тем как что-то написать сперва хорошенько подумайте. Удачи вам в вашем взрослении.

0  0
24.12.2017 02:28
- гость -

"Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд."
2 срока подряд уже были. более занимать должность Президента РФ это лицо не может.
Слово "подряд" явно лишнее, из-за чего все споры. Писатели Конституции не додумали, что такое хитрожопое лицо попадёт в президенты и будет рокировочка и возникнут такие вопррсы. "Лицо" могло бы само уйти по хорошему. Но оно напрашивпется на уход по плохому.

0  0
24.12.2017 08:58
- гость -

Зюганову при ельцине нужно было биссер метать, когда страну ломали. А сейчас, можно конечно права качать, но как то запоздало и ни очем.

0  0
24.12.2017 09:44
- гость -


23.12.2017 22:03
- гость -

Темы не понимаете, абсолютно - продолжайте искать максимум..., а вот этого в 134 Определении Вам увидеть не дано...

"Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".

"Два срока полномочий подряд, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, не допускает".

Два срока подряд это предел - больше нельзя!

0  0
24.12.2017 09:52
- гость -


24.12.2017 02:28
- гость -

В стране есть Конституционный Суд, который может (единственный!) разъяснять положения Конституции и он это сделал в Определении 134-О от 05.11.1998 года. Так, что неясностей не осталось. Кудеснику Чурову на это Определение было наплевать, а Памфиловой прочесть и понять не по силам...

0  0
24.12.2017 10:25
- гость -

23.12.2017 19:43
- гость -
Судя по уровню развития комментаторов, оставшихся на амике после реформ, да, только майор кгб в отставке, что за собчаком папку носил.

Младший прапорщик, в твоей папке сколько листков было?

Здорово коллега старший прапорщик. Только ты меня перепутал, я лейтенантом был и тебя жучил за пустые листки в папке. Вспомнил меня, каналья?

0  0
24.12.2017 10:31
- гость -

Молодой человек, учитесь у умных, а не у А.Навального

Так Навальный и есть умный, по сравнению с Карлиным и Путиным.
А вы видать учились у "умных" вашей категории, потому и такие бездарные посты.

0  0
24.12.2017 10:41
- гость -

24.12.2017 08:58
- гость -
Зюганову при ельцине нужно было биссер метать, когда страну ломали. А сейчас, можно конечно права качать, но как то запоздало и ни очем.

Зюганов победил на выборах 1996 года с большим перевесом, но Ельцинская братва выборы подделала (как и сейчас продолжается) , а Зюган просто испугался за свою жизнь, когда его поставили перед выбором. Не вождь он, как Во вка Ленин.
А сейчас да, что Зюг, что Жи рик, кл оуны на подсосе у Путина. Даже Прохоров зач морился, когда ему объяснили что почем и уехал в Куршавель нервы лечить и рад что живой остался. Хотя из Прохора пре зик всяко лучше пеутина получился бы.

0  0
24.12.2017 10:46
- гость -

Писатели Конституции не додумали, что такое хитрожопое лицо попадёт в президенты и будет рокировочка и возникнут такие вопррсы. "Лицо" могло бы само уйти по хорошему. Но оно напрашивпется на уход по плохому.

Вот лицо у него действительно хитрожопое. А вообще он позор семьи (ФСБ)

0  0
24.12.2017 10:47
- гость -


не сыпьте бисер

ну вот и встретились два одиночества из опазиции

Опа, и третий подошел.

0  0
24.12.2017 13:34
- гость -

А вот и четвертый подошел, ну еще модер подлец, стирающий коменты.
Сережа, ты некрасив в своем поступке, оставь, будь на равных с людьми не глупее тебя.

0  0
24.12.2017 16:40
- гость -

24.12.2017 13:34
- гость -

но ссыкливее ты намного

0  0
24.12.2017 18:18
- гость -

Зюганов сам не ам, и другим не дам!)))))))

0  0
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