Фото: youtube.com
Барнаулец выложил в сеть видео с авторегистратора, на котором при повороте налево машине преграждает путь "Нива". Причем на предыдущих кадрах автомобиль видно не было. Запись опубликована в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Георгия Исакова и Солнечная Поляна. "Действительно призрак? Ваше мнение", — советуется автор ролика с подписчиками группы.
В комментариях некоторые согласились с "призрачным" происхождением машины, так как ее не видно. По словам других, инцидент произошел из-за ограниченного угла обзора и бликующих в грязном лобовом стекле фар, которые сильно ухудшали видимость.
Ряд пользователей заявили, что видели в ролике, как "Нива" перестраивается в правый ряд. По мнению одного участника сообщества, автомобиль поворачивал на перекрестке из-за автобуса, а затем его загородил пикап.
Также нашлись и те, кто заявили, что автор ролика просто не умеет поворачивать налево, и посоветовали ему тщательнее оценивать ситуацию на дороге перед маневрами.
Комментарии
на седьмой секунде видно как сзади за машину "за которой прячется" Нива, эта Нива как раз и заезжает... из-за качества видео как раз этого не видно чётко, только тень от Нивы. и до самого поворота автора нива "умело прячется" и в последний момент выезжает...
Нормально видно, что нива появляется, выезжая из за легковушки, за которой она ехала по др. полосе. Такое бывает, причём нередко. Зачастую машину не видно из за передней стойки стекла своего авто, не то что из за автомобиля. Водителям надо оценивать ситуацию, исходя из худшего. Конечно никто не от чего не застрахован, но риски можно сильно снизить.
автора осуждаю
у автора явно маловато опыта. ниву и не нужно было видеть заранее.
У автора видео маневр изначально неправильный. Он должен был поворот по большому кругу делать, вот ниву и не увидел. Был бы еще и в аварии виноват.