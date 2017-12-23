Фото: youtube.com
Барнаулец выложил в сеть видео с авторегистратора, на котором при повороте налево машине преграждает путь "Нива". Причем на предыдущих кадрах автомобиль видно не было. Запись опубликована в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Георгия Исакова и Солнечная Поляна. "Действительно призрак? Ваше мнение", — советуется автор ролика с подписчиками группы.
В комментариях некоторые согласились с "призрачным" происхождением машины, так как ее не видно. По словам других, инцидент произошел из-за ограниченного угла обзора и бликующих в грязном лобовом стекле фар, которые сильно ухудшали видимость.
Ряд пользователей заявили, что видели в ролике, как "Нива" перестраивается в правый ряд. По мнению одного участника сообщества, автомобиль поворачивал на перекрестке из-за автобуса, а затем его загородил пикап.
Также нашлись и те, кто заявили, что автор ролика просто не умеет поворачивать налево, и посоветовали ему тщательнее оценивать ситуацию на дороге перед маневрами.
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