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Снег, морозы и туман прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 24 декабря. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, в ночью местами в северных районах края пройдет небольшой снег, местами изморозь и туман, а на дорогах образуется гололедица. Температура составит от 11 до 16 градусов ниже нуля, а при прояснении столбик термометра опустится до -13. Днем небольшой снег ожидается в западных районах, изморозь, туман и гололедица сохранятся. Воздух прогреется до -3...-8 градусов, в отдельных районах до 13 градусов мороза.
В Барнауле в начале ночи возможен небольшой снег, гололедица на дорогах. Температура за окном будет равна -14...-16 градусам. Днем осадков не ожидается, но на дорогах по-прежнему будет гололедица. Температура составит от 6 до 8 градусов ниже нуля.
Ветер в этот день будет дуть южный, 4-9 метров в секунду, местами в регионе возникнут порывы до 14 м/с.
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