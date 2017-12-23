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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая ранее заявила, что хочет баллотироваться в президенты в следующем году, представила предвыборную программу под названием "123 трудных шага", пишет Life.
Соответствующее заявление Собчак сделала в рамках съезда партии "Гражданская инициатива", в которую она вступила и от которой будет выдвигаться.
По данным издания, программа состоит из 123 пунктов, включающих также предложения по социальной, внутренней и внешней политике, а также по развитию экономики. С полным перечнем предложений можно ознакомиться на сайте.
В частности, ведущая предложила унифицировать стандарты обучения с общеевропейскими учебными заведениями, а также заявила, что "государство должно быть свободным от идеологических, эстетических и иных установок ... в области культуры и просвещения".
Также она выступила за снятие законов о гей-пропаганде и запрета на сексуальное образование в школах.
Комментарии
Предлагает "сокращении трат на "оборону, полицейские силы и государственный аппарат" для высвобождения до 1,5 трлн рублей на "социальные и иные нужды".
Вот на это мы никогда не пойдем - надо спасать от санкций наших воров и жуликов - деньги им!
П. 69 Основная цель реформы — довести размер средней пенсии до не менее 40% от средней заработной платы, что соответствует стандартам развитых стран и рекомендациям Международной организации труда.
Сейчас жулики и воры платят чуть больше 30%!
П. 71 Необходимо сократить льготные категории пенсионеров среди чиновников и работников силовых ведомств, а также сократить число граждан, имеющих право на персональную государственную пенсию.
П. 73 На время переходного периода (до полной приватизации) предлагается направить часть прибыли государственных компаний, в частности от экспорта сырья, а в будущем — части доходов от приватизации непосредственно в Пенсионный фонд. В первую очередь эти средства предполагается использовать для накопительной части пенсий граждан старшего возраста. Необходимо использовать для страховой части пенсий части доходов от инвестирования средств Фонда национального благосостояния, особенно в период реформирования пенсионной системы и на последующем переходном этапе.
На это мы не пойдем никогда! Надо поддерживать кандидата который "лишние" деньги вливает в экономику США...
унифицировать стандарты обучения с общеевропейскими учебными заведениями,
все, северный зверек подобрался к тому, что осталось от образования.Так что кто там за ксюшу, хлопайте, хлопайте ресницами,ушами,руками, может и взлетите до уровня европпы))
Голимый популизм!
Какая же она умница! Голосовать буду только за Ксению Анатольевну Собчак!!!
А то будет президентом Кадыров или Набиуллина со своей кодлой. Даже и не знаю что страшнее. Хотя Набиуллина далеко не дура.
Безыдейное государство с геями и секс свободами, да она вообще понимает что предлагает ввымирание нашему народу.
Общеевропейские стандарты образования, да это сделать из детей идиотов.
Да.... Такая программа - точно против всех!
Кадыров или Набиуллина со своей кодлой.
У Наибулиной своя кодла? ))) Ты вообще сам то веришь в это? Ее ВВП выдвинул по приказу своей кодлы!)))