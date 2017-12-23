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В жилом доме в Омске обрушилась перегородка стены квартиры из-за взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что хлопок газового баллона произошел на кухне квартиры на десятом этаже около 16:45 субботы, 23 декабря. Горения после взрыва не последовало.
Сейчас на месте работает 21 спасатель и шесть единиц техники, из дома эвакуированы 25 человек.
"Ухудшения обстановки не прогнозируется", — говорится в сообщении.
Комментарии
Давно уже надо запретить с уголовной ответственностью примение при ремонтах кв-ир газового балона. Сколько уже домов и квартир при ремонтах с газовым балоном разрушено. Но кто это сделает ? Кто решит этот вопрос? У нас нет дэпутатов. У нас есть пефцы типа кобзона, гимнастки, боксеры, артистки, мошеники типа покойного воронцова, депутатки типа певицы максаковой.
Цирк один а не госдуума . Тем более можно натянуть потолки с помошью тепловой пушки без газового балона