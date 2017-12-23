Фото: barnaul.org
Глава столицы Алтайского края Сергей Дугин в пятницу, 22 декабря, принял участие в съезде "Единой России" в Москве. Об этом пишет пресс-служба мэрии со ссылкой на "АП".
На одной из семи площадок съезда - "Быть хозяином в собственном доме" — глава Барнаула оценил реализацию в городе двух крупных партийных проектов: "Безопасные дороги" и "Комфортная городская среда".
Отмечается, что на выполнение работ по первому проекту Барнаул получил из всех уровней бюджетов 1 миллиард 300 миллионов рублей. В текущем году были отремонтированы 33 дороги, включая проспект Красноармейский, улицы Попова и Матросова, а также участки на других магистралях города. Всего удалось привести в порядок 60 километров дорог. Отмечается, что, кроме этого, были установлены светофоры, нанесена разметка, появились пешеходные ограждения и камеры. Программа будет действовать до 2025 года. По словам Дугина, в 2018 году планируется отремонтировать еще 42 дороги (около 70 километров).
Другим долгосрочным проектом является "Комфортная городская среда", на реализацию которой в текущем году было направлено порядка 236 миллионов рублей. Работы были проведены в 106 дворах: теперь там появился хороший асфальт, а также детские и спортивные площадки. Кроме этого, деньги проекта пошли на обустройство территории Нагорного парка. В следующем году в краевой столице хотят потратить на "Комфортную городскую среду" около 200 миллионов рублей.
"Как известно, в городе достаточно солидное число дворов хотят стать участниками проекта. Те заявки, которые не попали в программу на 2017 год, войдут на следующие периоды ее реализации", — заявил Дугин, отметив, что проекты работают хорошо, а люди активно участвовали в их реализации.
Комментарии
" теперь там появился хороший асфальт, а также детские и спортивные площадки."
А у хозяев ТСЖ новые автомобили!(((((((((((