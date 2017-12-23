Фото: youtube.com
ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Барнауле вечером в пятницу, 22 декабря. Видеозапись инцидента появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что машина сбила пешехода на улице Малахова. "Перед Юрина", — гласит текст записи.
На кадрах видно, что горожанин пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль попытался остановиться перед "зеброй", но все равно сбил пешехода.
В комментариях один из пользователей написал, что пострадавший шел в наушниках и капюшоне. Данных о том, насколько серьезные травы он получил, нет.
Официальные комментарии по поводу произошедшего пока отсутствуют.
Комментарии
Бараны тупорогие, !!!!!!! Наушники нацепят и все, писец, мля, крутыми и бессмертными себя чувствуют! Уроды, никакого чувства, да какое там чувство, даже никакого инстинкта самосохранения нет!!! Белый свет этому уроду навстречу!!!!!!!!!!!
Люди,гололед на дорогах-ходить и ездить надо очень аккуратно!!!!!Пешеходам надо быть очень бдительными-какие наушники вообще,смотреть надо в оба по сторонам!!!!
Видно,што парень из Нашых.
Конечно пешеходам надо смотреть по сторонам, но и водителям тоже надо знать о том, что машина железная и на дороге гололед, притормаживать у пешеходных переходов, и всегда помнить, что на его месте может оказаться кто то из его близких.
24.12.2017 08:43
гость
Когда же вы научитесь нести ответственность за свои действия и перестанете угрожать близким водителей?
Среди пешеходов 30% латентных самоубийц или патологических имбицилов. Другого нет объяснения
что за купившие права здесь пишут?
то гололёд им виноват, то тёмная одежда пешехода, плохому водиле известно что мешает
Перед переходом надо снижать скорость! А тот что в видео тормозить начал только перед пешеходом. Вот и результат.
Водители, помните, это вы управляете источником опасности
Всегда езжу аккуратно, не смотря на недовольных сзади водятелов, когда ситуация позволяет, газ до упора, все далеко позади, машина позволяет.
И всегда помню, что пешеход, гаишник, баба за рулем всегда правы.
Поэтому наверно и проблем никогда не возникает?
Ситуация как у Кумира с Дрома, виновнику читать. А повреждения у пострадавшего по-любому есть - отлетел неслабо
Авто двигался к ПП медленно, пешеход шел (не бежал) в красном заметном в темноте пуховике по ПП.
Казалось бы откуда беде взяться?
Но оба в шары долбились перед выходом из дома!
Водитель начал торможение когда пешеход был уже фактически перед ним
Что теперь за оправдание у водителей? Пешеход был с наушниках и капюшоне? А? А это пешеходный переход если что
Да пешеходы виноваты перебегая на красный свет и вне пешеходных переходов. Но почему уважаемые водители вам должны уступать дорогу на пешеходных переходах то? Да в наушниках да в капюшонах с вы что с повязками на глазах? Вообще удивляет такое рассуждение!
Хорош пеших защищать. Ни мозгов ни знания правил нет у большинства! Я не про эту ситуацию, а вообще!
Пешеходов необходимо обязать носить светоотражающие знаки! Сейчас преобладает темное время суток, пешеходы в темноте, одетые во все черное, на фоне черного асфальта при свете фар встречных автомобилей практически невидимки! Помните об этом, пешеходы, у вас не семь жизней. И да, надо убедиться, что транспортное средство тебя пропускает и только потом идти!
я чё, всё пропустил
Встретились два оленя. Удивляет конечно особь, идущая прямо под движущийся автомобиль. Чо у них с мозгами?
вот интересно знаки и разметка обозначающая пешеходный переход возникает перед некоторыми прям в метре от их несущейся повозки? Как тык вы умудряетесь сбивать пешеходов-то. Знаки есть, разметка есть, у вас есть справка что не дибил и зрение в порядке?
24.12.2017 13:34
гость
Пешеходов необходимо обязать носить светоотражающие знаки!
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Пешеходные переходы хорошо освещены. Заставят носить светоотражающие знаки водителей и будут жестко штрафовать за их отсутствие как в Европе.
24.12.2017 14:42
месный
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Вопрос закрыт.
я чё, всё пропустил
ну да. это была не твоя машина...
24.12.2017 15:28
- гость -
Пешеходные переходы хорошо освещены.
Вы из Барнаула? Давайте пару вечеров покатаемся? С вас, только широко открытые глаза. Ну и честность при подведении итогов. Согласны?
Если согласны, то пусть нам Амик будет свидетелем. Я свою электронку с номером мобильника скинул в редакцию. Пишите им, я попросил мне перебросить.
24.12.2017 16:28
Лис в человечьей шубе
Вопрос закрыт.
А вы наивны. Месный вообще может с голым задом под КАМАЗ кинуться на павловском тракте. У него осталось 4,142 жизни. Так что проиграете.
Что-то я не видел столкновения двух пешеходов с тяжкими последствиями, а двух оленей за рулём, права купившими, не единожды. Пока вы ездить безопасно не научитесь и скоростной режим в городе и за городом соблюдать пешеходы в опасности.