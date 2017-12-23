Фото: youtube.com
ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Барнауле вечером в пятницу, 22 декабря. Видеозапись инцидента появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что машина сбила пешехода на улице Малахова. "Перед Юрина", — гласит текст записи.
На кадрах видно, что горожанин пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль попытался остановиться перед "зеброй", но все равно сбил пешехода.
В комментариях один из пользователей написал, что пострадавший шел в наушниках и капюшоне. Данных о том, насколько серьезные травы он получил, нет.
Официальные комментарии по поводу произошедшего пока отсутствуют.
Комментарии
Бараны тупорогие, мля!!!!!!! Наушники нацепят и все, писец, мля, крутыми и бессмертными себя чувствуют! Уроды, никакого чувства, да какое там чувство, даже никакого инстинкта самосохранения нет!!! Белый свет этому уроду навстречу!!!!!!!!!!!