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Топилин призвал за 6-7 лет снизить уровень бедности в России до 7-8%

, ИА "Амител"
Ранее президент РФ назвал масштабы бедности в стране "унизительными"

Фото: vladtime.ru

Уровень бедности в РФ нужно снизить до 7-8%. Такого показателя можно достичь в течение шести-семи лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина

Накануне российский лидер Владимир Путин во время выступления на съезде "Единой России" заявил, что страна, опираясь на рост экономики, должна таргетировать бедность, как это было с инфляцией. Глава государства подчеркнул, что уровень бедности, масштабы которой "унизительны", нужно снижать в России.

По мнению Топилина, страна в течение шести-семи лет должна выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с текущих параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%. "А даже до 7-8%", — добавил министр.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.12.2017 09:06
- гость -

Если воры и жулики правят то без бедности населения не обойтись! Сам Президент - нищий на галере, о чем Топилин говорит?!

0  0
24.12.2017 09:06
- гость -

Уровень бедности можно снизить хоть завтра. Поднять МРОТ до уровня 1.5 прожиточных минимумов. За счёт кратного снижения оборонных расходов обеспечить этот уровень выше бедности в бюджетном секторе. Для частного сектора в обмен на повышенные зарплаты снизить налоги в той мере, что тратятся на дурные госпроекты.

0  1
24.12.2017 09:17
гость

Это всё предвыборные бла, бла,бла...

0  0
24.12.2017 09:17
гость

Это всё предвыборные бла, бла,бла...

0  0
24.12.2017 09:23
- гость -

Наши оборонные расходы и так в 10 раз мен ьше сшп, в 5 раз меньше наты, сравнимы с японскими, в 3 раза меньше китайских.

Куда снижать? Цб дал вывести деньги в офшоры , пусть свою гиганску прибыль отдает людям.

1  0
24.12.2017 09:25
- гость -

Наши оборонные расходы и так в 10 раз мен ьше сшп, в 5 раз меньше наты, сравнимы с японскими, в 3 раза меньше китайских.

А наши социальные расходы?

0  1
24.12.2017 09:32
- гость -

Как срок решения проблемы совпадает с президентским ...

0  0
24.12.2017 09:35
дед

а сколько за это время народа вымрет за эти 6-7 лет,не подсчитали?

0  0
24.12.2017 10:03
- гость -

Какая глупость. Никогда холопы не жили как бояре.
Даже в уродливой уголовной среде, где казалось бы все лишены прав,
никогда мужик не будет так вкусно кушать, как вор в законе и его приближенные.

0  0
24.12.2017 10:25
Не минимум

Эй, господа - депутаты, а слабо вам привести этот прожиточный минимум к реальным цифрам! Причем включить в него и еду нормальную, а не помои, и одежду, и обязательные платежи, и аренду жилья. Тогда вам век не видать снижения бедности! А сейчас те, кто получают этот минимум бедными не считаются. Вот это позор! Прожиточный минимум в нашем регионе должен быть не меньше 20-25 тыс. на 1 -го человека!

0  0
24.12.2017 10:34
- гость -

09:06
Вот если не понимаете то не пишите. Повышение МРОТ приведет к повышению налогов!!! Так с первого января 2018 налог на доходы физлиц - 1,686 раза, УСН - 1,481, вмененка 1,868 и т.д.
А заработная плата по соглашению в крае и так была не ниже 10 500 р.

1  0
24.12.2017 10:36
- гость -

«Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», — озвучил ключевой тезис, который наиболее четко отражает сегодняшнее состояние нашей страны и ее граждан, Володин.

В общем правильно сказал, пока это хлопец во главе страны - Россия будет нищей, не будет - исчезнет нищая Россия!

0  0
24.12.2017 11:06
- гость -

У нас проезд хотели поднять с 20 руб до 22, это 10%. А ведь это еедневные расходы.
Комуналка, каждый пункт на 5%, общий счет на 20% в год. Как при таком росте тарифов может инфляция быть 3% ????

0  0
24.12.2017 11:10
- гость -

Так что сезонное колебание цен на овощи, которые одна известная дама упомянула тут ни при чем.

0  0
24.12.2017 11:10
- гость -

Не одними овощами жив человек.

0  0
24.12.2017 11:25
- гость -

А что они раньше на протяжении 17 лет делали?

0  0
24.12.2017 11:28
- гость -

Зачем искоренять пусть живут.

0  0
24.12.2017 11:46
Трутень

Нужно лучше "призывать", ну там с бубном и ритуальными танцами.

0  0
24.12.2017 11:58
- гость -

Так и хочется всем министрам памятник при жизни воздвигнуть
А потом живыми их под памятник уложить

0  0
24.12.2017 11:59
Социалист

Главная новость вчерашнего дня - от КПРФ на выборы идет Павел Грудинин. И он реально может победить, тогда не надо будет ждать 6-7 лет для "снижения числа бедных", как тут заявляет нынешний министр труда. Просто если на спасение разворованных жуликами банков государством тратятся триллионы, а народу говорят "денег нет, вы держитесь там", то проблема не в отсутствии денег, а в правильном их распределении.

0  0
24.12.2017 11:59
- гость -

10:34, ошибается, минималку много людей получают, да ещё районный не хотят начислять.
Мизерные зарплаты-позор правительству.

0  0
24.12.2017 13:12
- гость -


24.12.2017 11:59
Социалист

Впервые за 20 лет на выборы может пойти достойный кандидат, это шанс для страны, но население полунеграмотно забито и живет в страхе...

0  0
24.12.2017 13:51
Павсекакий

Бедность будет снижаться за счёт вымирания бедных. В илеале должны остаться кучка г...на, сплотившаяся вокруг вовы, их охранники, ну и богатства России конечно. Остальные людишки им нафиг не нужны - балласт.

0  1
24.12.2017 14:53
местный


- гость -11:25
А что они раньше на протяжении 17 лет делали?
________________________________________

Португалию догоняли, 25 млн. рабочих мест создавали.

0  1
24.12.2017 15:09
- гость -

"страна, опираясь на рост экономики, должна таргетировать бедность, как это было с инфляцией."
--------------------------
У людей нет денег, ничего не покупают, вот и инфляция низкая. Зато при этом предприятия раззоряются из-за низкого покупательного спроса. Сколько Холидеев в Барнауле закрылось?

0  0
24.12.2017 15:11
- гость -

Не этот ли человек хотел заставить безработных платить 20 тысяч?

0  0
24.12.2017 15:23
Гость

За 6-7 лет от потребления продуктового фальсификата (пальма, соя, разные "ешки" и т.д.)

0  0
24.12.2017 15:23
- гость -

бедные сами вымрут!

0  0
24.12.2017 15:24
Гость

За 6-7 лет от потребления продуктового фальсификата (пальма, соя, разные "ешки" и т.д.) бедные сами вымрут!

0  0
24.12.2017 15:42
- гость -


24.12.2017 14:53
местный

- гость -11:25
А что они раньше на протяжении 17 лет делали?
_______________________________________
Португалию догоняли, 25 млн. рабочих мест создавали.

________________________________________

В 2001 году:
ВВП Китая 3.3 трлн.долларов, ВВП РФ 1.1 трлн.долларов

В 2016 году
ВВП Китая 11.2 трлн. долларов, ВВП РФ 1.2 трлн.долларов


Догоняем

0  0
24.12.2017 15:46
Гость

От роста бедности вымрут как раз богатые в первых рядах.

0  0
24.12.2017 15:54
местный

-гость- 15:42
не, ну с колен пока только поднялись, щас догонять побежим lol

0  1
24.12.2017 19:24
гость

Да сколько можно жить будущим, а не настоящим? Деды наши воевали , надеялись - после войны заживем. Родители восстанавливали хозяйство - думали, хоть дети поживут. Но ничего не меняется - никто лучше жить не стал. И если раньше на войну можно было списать. А сейчас на что? На вороваек?

0  0
24.12.2017 20:06
- гость -

Вы идиот 15.42 ??
Китайцев 1.5 миллиарда челов, а русских 140 миллионов, в 10 раз меньше, а ввп меньше в 3 раза

0  0
24.12.2017 20:12
- гость -

Люди ничего не понимающие в экономике, в сравнительном анализе лезут везде со своими дуоацкими мнениями. Думаете такие как вы построите экономику россии, да чорта с два. К кормушке рветесь.

0  0
24.12.2017 21:26
- гость -


24.12.2017 20:06
- гость -

Вы идиот 15.42 ??
Китайцев 1.5 миллиарда челов, а русских 140 миллионов, в 10 раз меньше, а ввп меньше в 3 раза

Хамить не надо.
Понятно, что тут речь не о ВВП на душу населения, а о том, что где-то за 15 лет экономика страны выросла почти в 4 раза (и уровень жизни людей соответственно), а где-то все осталось практически как и было.
По ВВП на душу населения РФ находится на 72 месте в мире, Китай на 71 месте.
Россия $8664.06, Китай $8833.28
Кстати, пресловутая Португалия, которую хотели перегнать в 2001 году, по прежнему недостижима, там ВВП на душу населения $20347.96

Можете ознакомиться по ссылке (не реклама):
http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2017

Так что пока весь мир развивается на 3% в год, у нас максимум 1.5%, и такими темпами нам догонять лет 200 придется. В Китае, где раньше за плошку риса работали, средняя зарплата уже выше, чем у нас в стране. А на трети современных заводов в цехах вообще нет освещения. Потому что роботам оно не нужно.

0  0
25.12.2017 12:06
singer

главное пообещать- ведь выборы скоро До этого было недосуг Дайте минималку Топилину Медведеву Путину Володину Всем чиновникам ибедные почувствуют себя людьми А так лучше пообещать пусть надеются может и повышать будет некому

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