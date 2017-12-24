Фото: vladtime.ru
Уровень бедности в РФ нужно снизить до 7-8%. Такого показателя можно достичь в течение шести-семи лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина.
Накануне российский лидер Владимир Путин во время выступления на съезде "Единой России" заявил, что страна, опираясь на рост экономики, должна таргетировать бедность, как это было с инфляцией. Глава государства подчеркнул, что уровень бедности, масштабы которой "унизительны", нужно снижать в России.
По мнению Топилина, страна в течение шести-семи лет должна выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с текущих параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%. "А даже до 7-8%", — добавил министр.
Комментарии
Если воры и жулики правят то без бедности населения не обойтись! Сам Президент - нищий на галере, о чем Топилин говорит?!
Уровень бедности можно снизить хоть завтра. Поднять МРОТ до уровня 1.5 прожиточных минимумов. За счёт кратного снижения оборонных расходов обеспечить этот уровень выше бедности в бюджетном секторе. Для частного сектора в обмен на повышенные зарплаты снизить налоги в той мере, что тратятся на дурные госпроекты.
Это всё предвыборные бла, бла,бла...
Это всё предвыборные бла, бла,бла...
Наши оборонные расходы и так в 10 раз мен ьше сшп, в 5 раз меньше наты, сравнимы с японскими, в 3 раза меньше китайских.
Куда снижать? Цб дал вывести деньги в офшоры , пусть свою гиганску прибыль отдает людям.
Наши оборонные расходы и так в 10 раз мен ьше сшп, в 5 раз меньше наты, сравнимы с японскими, в 3 раза меньше китайских.
А наши социальные расходы?
Как срок решения проблемы совпадает с президентским ...
а сколько за это время народа вымрет за эти 6-7 лет,не подсчитали?
Какая глупость. Никогда холопы не жили как бояре.
Даже в уродливой уголовной среде, где казалось бы все лишены прав,
никогда мужик не будет так вкусно кушать, как вор в законе и его приближенные.
Эй, господа - депутаты, а слабо вам привести этот прожиточный минимум к реальным цифрам! Причем включить в него и еду нормальную, а не помои, и одежду, и обязательные платежи, и аренду жилья. Тогда вам век не видать снижения бедности! А сейчас те, кто получают этот минимум бедными не считаются. Вот это позор! Прожиточный минимум в нашем регионе должен быть не меньше 20-25 тыс. на 1 -го человека!
09:06
Вот если не понимаете то не пишите. Повышение МРОТ приведет к повышению налогов!!! Так с первого января 2018 налог на доходы физлиц - 1,686 раза, УСН - 1,481, вмененка 1,868 и т.д.
А заработная плата по соглашению в крае и так была не ниже 10 500 р.
«Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», — озвучил ключевой тезис, который наиболее четко отражает сегодняшнее состояние нашей страны и ее граждан, Володин.
В общем правильно сказал, пока это хлопец во главе страны - Россия будет нищей, не будет - исчезнет нищая Россия!
У нас проезд хотели поднять с 20 руб до 22, это 10%. А ведь это еедневные расходы.
Комуналка, каждый пункт на 5%, общий счет на 20% в год. Как при таком росте тарифов может инфляция быть 3% ????
Так что сезонное колебание цен на овощи, которые одна известная дама упомянула тут ни при чем.
Не одними овощами жив человек.
А что они раньше на протяжении 17 лет делали?
Зачем искоренять пусть живут.
Нужно лучше "призывать", ну там с бубном и ритуальными танцами.
Так и хочется всем министрам памятник при жизни воздвигнуть
А потом живыми их под памятник уложить
Главная новость вчерашнего дня - от КПРФ на выборы идет Павел Грудинин. И он реально может победить, тогда не надо будет ждать 6-7 лет для "снижения числа бедных", как тут заявляет нынешний министр труда. Просто если на спасение разворованных жуликами банков государством тратятся триллионы, а народу говорят "денег нет, вы держитесь там", то проблема не в отсутствии денег, а в правильном их распределении.
10:34, ошибается, минималку много людей получают, да ещё районный не хотят начислять.
Мизерные зарплаты-позор правительству.
24.12.2017 11:59
Социалист
Впервые за 20 лет на выборы может пойти достойный кандидат, это шанс для страны, но население полунеграмотно забито и живет в страхе...
Бедность будет снижаться за счёт вымирания бедных. В илеале должны остаться кучка г...на, сплотившаяся вокруг вовы, их охранники, ну и богатства России конечно. Остальные людишки им нафиг не нужны - балласт.
- гость -11:25
А что они раньше на протяжении 17 лет делали?
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Португалию догоняли, 25 млн. рабочих мест создавали.
"страна, опираясь на рост экономики, должна таргетировать бедность, как это было с инфляцией."
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У людей нет денег, ничего не покупают, вот и инфляция низкая. Зато при этом предприятия раззоряются из-за низкого покупательного спроса. Сколько Холидеев в Барнауле закрылось?
Не этот ли человек хотел заставить безработных платить 20 тысяч?
За 6-7 лет от потребления продуктового фальсификата (пальма, соя, разные "ешки" и т.д.)
бедные сами вымрут!
За 6-7 лет от потребления продуктового фальсификата (пальма, соя, разные "ешки" и т.д.) бедные сами вымрут!
24.12.2017 14:53
местный
- гость -11:25
А что они раньше на протяжении 17 лет делали?
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Португалию догоняли, 25 млн. рабочих мест создавали.
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В 2001 году:
ВВП Китая 3.3 трлн.долларов, ВВП РФ 1.1 трлн.долларов
В 2016 году
ВВП Китая 11.2 трлн. долларов, ВВП РФ 1.2 трлн.долларов
Догоняем
От роста бедности вымрут как раз богатые в первых рядах.
-гость- 15:42
не, ну с колен пока только поднялись, щас догонять побежим lol
Да сколько можно жить будущим, а не настоящим? Деды наши воевали , надеялись - после войны заживем. Родители восстанавливали хозяйство - думали, хоть дети поживут. Но ничего не меняется - никто лучше жить не стал. И если раньше на войну можно было списать. А сейчас на что? На вороваек?
Вы идиот 15.42 ??
Китайцев 1.5 миллиарда челов, а русских 140 миллионов, в 10 раз меньше, а ввп меньше в 3 раза
Люди ничего не понимающие в экономике, в сравнительном анализе лезут везде со своими дуоацкими мнениями. Думаете такие как вы построите экономику россии, да чорта с два. К кормушке рветесь.
24.12.2017 20:06
- гость -
Вы идиот 15.42 ??
Китайцев 1.5 миллиарда челов, а русских 140 миллионов, в 10 раз меньше, а ввп меньше в 3 раза
Хамить не надо.
Понятно, что тут речь не о ВВП на душу населения, а о том, что где-то за 15 лет экономика страны выросла почти в 4 раза (и уровень жизни людей соответственно), а где-то все осталось практически как и было.
По ВВП на душу населения РФ находится на 72 месте в мире, Китай на 71 месте.
Россия $8664.06, Китай $8833.28
Кстати, пресловутая Португалия, которую хотели перегнать в 2001 году, по прежнему недостижима, там ВВП на душу населения $20347.96
Можете ознакомиться по ссылке (не реклама):
http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2017
Так что пока весь мир развивается на 3% в год, у нас максимум 1.5%, и такими темпами нам догонять лет 200 придется. В Китае, где раньше за плошку риса работали, средняя зарплата уже выше, чем у нас в стране. А на трети современных заводов в цехах вообще нет освещения. Потому что роботам оно не нужно.
главное пообещать- ведь выборы скоро До этого было недосуг Дайте минималку Топилину Медведеву Путину Володину Всем чиновникам ибедные почувствуют себя людьми А так лучше пообещать пусть надеются может и повышать будет некому