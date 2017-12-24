Фото: theatreworldinternetmagazine.com
15-летняя Алина Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Об этом пишет "Интерфакс".
На втором месте в турнире, который проходил в субботу, 23 декабря, в Санкт-Петербурге, оказалась Мария Сотскова. Замыкает тройку лидеров Алена Косторная.
Уточняется, что на счету Загитовой победа во взрослом Финале гран-при, также она становилась вице-чемпионкой России. "Ее успех стал возможным в отсутствие одной из лучших фигуристок планеты, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая не выступила в Петербурге из-за травмы", — пишет агентство.
В парном катании одержали победу бронзовые призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второе и третье место досталось олимпийским чемпионам в командных соревнованиях, серебряным призерам Игр в Сочи Ксении Столбовой и Федору Климову, а также Наталье Забияко и Александру Энберту соответственно.
Прошедшие ранее мужские соревнования выиграл Михаил Коляда, став двукратным чемпионом РФ. Вторым стал Александр Самарин, третьим - Дмитрий Алиев. Двукратный чемпион РФ Максим Ковтун из-за проблем со здоровьем снялся с соревнований после короткой программы.
Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в седьмой раз одержали победу в первенстве страны в танцах на льду. "Серебро" ушло Александре Степановой и Ивану Букину, "бронза" - Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро.
Комментарии
У Загитовой самая сложная в мире программа, т.ч. не факт, что Медведева бы выиграла...
Помнится, все надежды кидали на Водорезову, других фалмилий и не звучало.
Молодец!