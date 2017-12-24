Фото: vk.com/barneos22
В сети появилось фото "зайца", который проехал на трамвае в Барнауле, зацепившись за него снаружи. Соответствующая запись опубликована в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
"Зайцы" катаются на трамвае №10", — гласит подпись к изображению, опубликованному в субботу, 23 декабря.
В комментариях пользователи разбились на два лагеря: одни выразили обеспокоенность за жизнь парня, а другие вспомнили, что в детстве тоже катались таким образом на трамвае.
"Зато не за компом", — написал один из участников сообщества.
Также в записи напоминают, что в марте 2017 года в УК РФ ввели новую статью, которая устанавливает ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Она подразумевает до двух лет лишения свободы для так называемых "зацеперов" и хулиганов, которые используют лазерные указки для ослепления пилотов самолетов.
Комментарии
В прошлом веке это не кого не удивляло
дарвин одобряет
Уже выросло поколение, которое не помнит времена, когда в Барнауле работали десятки заводов и фабрик и сотни тысяч горожан утром ехали на работу зачастую и таким способом.Рисковать же жизнью таким образом глупо. Но на мой взгляд нужно принять один непопулярный и нетолерастный закон - в случае увечья или гибели таких любителей острых ощущений, рискованных селфиманов и инстаграммщиков - не только не привлекать к ответственности прорабов на стройках, директоров зоопарков, водителей трамваев и других, якобы не обеспечивших безопасность этих дубоголовых, но и напротив взыскивать с их родителей плату за моральный вред, нанесённый администрации объектов, выбранных для получения острых ощущений.
сотни тысяч горожан утром ехали на работу зачастую и таким способом.
Прям сотни тысяч? Население было в пределах 5-6 сотен тысяч. И все наработу и зайцами? Да, тесновато было, двери еле закрывались.
Еще помню, как "не кого" писалось "никого".
на одном заводе только 5-6 тыс работало, забыл что ли
Езди в детстве на этой "колбасе". И ничего! Все было нормально. Пацанами же были. А не этими... в узких штаниках. Если бы свалился, то родители еще бы и пистон вставили.
Денег нет а ехать надо. Но лучше его за зону отправить на 2 года по статье чем он погибнет. Пусть лучше варежки шьет