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Британская полиция поймала преступников с помощью метода из "Симпсонов"

, ИА "Амител"
Данный метод помог стражам порядка арестовать 21 человека

Фото: 20TH CENTURY FOX

Полиция британского графства Саут-Йоркшир арестовала 21 преступника, используя метод, который был показан в мультсериале "Симпсоны". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету The Independent.

Стражи порядка изготовили рекламные листовки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников. Если те соглашались бесплатно получить подарок на Рождество, им необходимо было указать место и дату доставки.

В итоге вместо курьеров к преступникам, которых обвиняли в грабежах, нападениях и других правонарушениях, приезжали полицейские.

Издание напоминает, что в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов" подобный прием использовал шеф полиции Виггам. Он приглашал преступников на бесплатную раздачу моторных лодок.

Газета отмечает, что неизвестно, придумали ли британские правоохранители сами такой метод поимки преступников или подсмотрели его в мультсериале. "Если это так, "Симпсоны" заслуживают аплодисментов", — пишет в заключение газета.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.12.2017 14:51
- гость -

отправили их по адресам скрывающихся преступников. Если те соглашались бесплатно получить подарок на Рождество, им необходимо было указать место и дату доставки.

Но по первым адресам их не было?

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