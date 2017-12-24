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Новую школу с бассейном построят в барнаульском квартале 2023

, ИА "Амител"
Начальная цена контракта для проектировщика - 3,69 миллиона рублей

Фото: avtokran-v-arendu.ru

В Барнауле планируют построить среднюю школу в новом квартале 2023. Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города заказало разработку проектной документации, пишет "АП".

Начальная цена контракта для проектировщика составляет 3,69 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета города.

Школу должны возвести до 2019 года. Предполагается, что участок строительства займет 2,9 тысячи гектара. Он находится в центральной части квартала, в границах улиц Власихинская, Южный Власихинский проезд. Адрес будущей школы будет следующим: улица Шумакова, 78.

Школа в один-три этажа будет рассчитана на 550 учащихся. 

На первом этапе будет построена сама школа, а на втором — здание бассейна с надземным переходом в здание образовательного учреждения.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 11 января. После этого их рассмотрят в течение шести дней.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.12.2017 14:00
- гость -

Бассейн на 2 этаже. Что могло пойти не так?

0  0
24.12.2017 14:34
- гость -

Кто-нибудь знает, почему проекты от предыдущих школ не подходят? Почему нужно заново проектировать и платить 3,69 млн?

0  0
24.12.2017 16:08
- гость -

Что то-не пойму. 3,69 млн за проект???

0  0
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