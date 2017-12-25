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Предновогодняя неделя в Алтайском крае стартует с потепления вплоть до плюсовых температур, снега, метели, сильного ветра и даже дождя. В этой связи на территории региона объявлено штормовое предупреждение.
"В Алтайском крае днем 25 декабря и сутки 26 декабря ожидаются осадки, в отдельных районах сильные в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель, усиление ветра до 22-27 метров в секунду, гололёдные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы", – отмечают в краевом ЦГМС.
Дневные температуры составят -1…+4 градуса.
В Барнауле временами мокрый снег, гололедные явления, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет около 0 градусов. Ветер южный, 6-12 метров в секунду с порывами до 17 метров.
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