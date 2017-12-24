Фото: voicesevas.ru
Съезд партии "Единая Россия" официально проголосовал за поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на пост российского президента и поручил всем структурам и депутатам партии организовать всестороннюю поддержку Путину на выборах, пишет "Интерфакс".
Агентство отмечает, что данное решение было принято на XXVII съезде партии в субботу, 23 декабря.
Напомним, выборы российского лидера должны состояться 18 марта грядущего года. Путин заявил, что пойдет на них как самовыдвиженец.
Врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал членов партии и сторонников поставить свои подписи за выдвижение Путина в качестве кандидата в российские лидеры.
"Прошу всех членов партии, сторонников "Единой России" прийти по тем адресам, где будет организован сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина, поставить от себя, от своей семьи, от своих родных и близких подписи означающие: России нужен Путин", — цитирует агентство слова Турчака.
Кроме этого, съезд поручил президиуму Генсовета партии вместе с молодежной организацией партии "Молодая гвардия" обеспечить мобилизацию членов и сторонников партии, депутатов фракций и депутатских объединений партии всех уровней, молодежный актив партии, для организации всесторонней поддержки Путина на грядущих выборах.
Комментарии
ну а куда ему? на биржу труда что ли? вот никто его на работу не возьмет, бестолкового
Хорошо, что решение принятое ведущей партией России, где собраны самые честные, самые талантливые, самые патриотично настроенные россияне совпадает с мнением простых россиян живущих все лучше и лучше с каждым днем, благодаря партии ЕР.
Партия жуликов и воров поддерживает Президента, но он тщательно скрывает и как бы стыдится этой поддержки и разыгрывает спектакль с самовыдвижением, рассчитывая, что 146 % россиян это идиоты, которые не разберутся в гэбэшной двухходовке - разводке... И ведь прокатит, учитывая, что все избирательные участки под контролем жуликов и воров.
Видимо, без поддержки едерасов путину не собрать необходимые 300 тыс. подписей.
Как надежный поставщик ресурсов материальных и финансовых, Вова устраивает американских хозяев и китайских партнеров.
А что им ещё остаётся делать? Если сменится власть, они все останутся не у дел. А поскольку они ничего другого делать не умеют, как только холуйствовать, им что, идти бомжевать по помойкам? Вот они и будут биться до последнего за крошки с барского стола. Некоторые их руководители заранее подготовили запасные аэродромы на "загнивающем Западе", как например "главный патриот Единой России" Железняк, у которого дочери учились в Англии да там и остались, и куда он сбежит при первом же шухере. А в регионах рядовые функционеры останутся при своих интересах, так как новой власти они и нафиг не будут нужны!
Да ладно. Были коммунистами - боролись с капиталистами. Стали единоросами - борятся с коммунистами. Поменяется власть - опять перекрасятся и будут бороться с единоросами!
ну а что вы хотите у него поддержка 89% как у Чаушеску!
Если уж сам Президент РФ отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах от Единой России, то с репутацией этой партии в народе всё понятно.
24.12.2017 14:46
Гость
Ну-ну, делай дальше выводы! )))
24.12.2017 15:52
- гость -
Не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти!
Единоросы они как инопланетяне - среди коллег, знакомых, соседей и родственников их нет, а в телевизоре и интернете они есть!
Вы перепутали слова инопланетяне и гомосеки
24.12.2017 13:15
Павсекакий
путин легко наберет голоса и как самовыдвиженец, это вам не Ксюша, которая срочно в партию вступила))))))
24.12.2017 15:52
- гость -
Юмори дальше)