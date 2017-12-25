До Нового года осталась всего лишь неделя. Обычно в это время уже принято подводить главные итоги уходящих 12 месяцев. Впрочем, мы решили несколько разнообразить традицию и предлагаем вам пока не напрягать свою память в поисках самого важного, что случилось в 2017-м (портал Amic.ru это сделает за вас в ближайшие дни).
Новый год – это еще и прекрасная возможность поздравить своих близких, знакомых и родных с наступающим. Корреспондент Amic.ru прогулялся по морозным барнаульским улицам, пообщался с жителями и собрал самые искренние, теплые и необычные поздравления от горожан.
С наступающим 2018-м, Барнаул!
Комментарии
Что говорить, когда нечего говорить? Пожелание "не перебирать" от человека,по виду которого видно, что эта тема сильно его заботит, улыбнуло. Остальное - пыль
С новым голом поздравляет и от всей души желаем
Не объестся вам как хрюшки , а пойти в гости к хохлушке.
Угостит она вас салом, чесноком, горилкой даром,
будет с вами веселиться , теплотой души делиться.
годом, пардонь
годом, пардонь