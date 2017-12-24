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В Новосибирской области стражи порядка задержали 15-летнего школьника, который сообщил в полицию ложную информацию о готовящемся теракте, пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что инцидент произошел в Черепановском районе. В дежурную часть поступил звонок от неизвестного, который заявил, что в одном из зданий Черепаново якобы заложена бомба.
На место сразу же выехали полицейские. В ходе проверки они не нашли никаких опасных предметов, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, говорится в сообщении.
Вскоре правоохранителям удалось установить звонившего, которым оказался 15-летний подросток. Его задержали и доставили в полицейский отдел. Согласно предварительной версии, молодой человек сообщил о бомбе из хулиганских побуждений. По факту заведомого ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело.
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